Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
«Україна. Київська Русь. 1033»: звернення Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Хрещення Київської Русі – України
«Україна. Київська Русь. 1033»: звернення Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Хрещення Київської Русі – України

28 липня 2021 року - 10:39

Переглянути всі відео
ностанні новини

Роман Машовець обговорив з Послом Великої Британії перспективи оборонної співпраці

18 серпня 2021 року - 10:16

Президент обговорив з представниками французької компанії Aerogestion моделі створення національного авіаперевізника України

17 серпня 2021 року - 20:29

З ініціативи Олени Зеленської розпочалася робота над 30 двомовними аудіогідами в українських музеях

17 серпня 2021 року - 19:20

Україна підтримуватиме своїх спортсменів і створюватиме для них необхідну інфраструктуру – Володимир Зеленський на зустрічі з призерами Олімпіади-2020

17 серпня 2021 року - 17:51

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України з чемпіонами та призерами XXXII літніх Олімпійських ігор у Токіо та їхніми тренерами
Зустріч Президента України з чемпіонами та призерами XXXII літніх Олімпійських ігор у Токіо та їхніми тренерами

17 серпня 2021 року - 17:58

Перейти до всіх галерей

Роман Машовець обговорив з Послом Великої Британії перспективи оборонної співпраці

18 серпня 2021 року - 10:16

Роман Машовець обговорив з Послом Великої Британії перспективи оборонної співпраці

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс.

Співрозмовники обговорили низку питань щодо поглиблення співпраці між Україною та Великою Британією в безпековій, оборонній і військово-технічній сферах.

Особлива увага під час зустрічі приділялася перспективним проектам з удосконалення можливостей Військово-Морських сил ЗСУ та сприяння у розбудові національної системи стійкості.

Роман Машовець наголосив на важливості розширення двосторонньої взаємодії задля зміцнення обороноздатності Української держави, а також надання практичної допомоги з боку Великої Британії.

Заступник керівника Офісу Президента детально поінформував Посла Великої Британії про перебіг подій на сході нашої країни.

Зі свого боку Мелінда Сіммонс підтвердила незмінність підтримки України Великою Британією у протистоянні агресії Російської Федерації. Посол наголосила на важливості якнайшвидшого інвестування в перспективні проекти для досягнення максимальної ефективності британської допомоги.

Сторони погодились підтримувати активний діалог зі вказаних питань та сприяти подальшому розвитку українсько-британського партнерства.

Версія для друку