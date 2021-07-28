Роман Машовець обговорив з Послом Великої Британії перспективи оборонної співпраці

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс.

Співрозмовники обговорили низку питань щодо поглиблення співпраці між Україною та Великою Британією в безпековій, оборонній і військово-технічній сферах.

Особлива увага під час зустрічі приділялася перспективним проектам з удосконалення можливостей Військово-Морських сил ЗСУ та сприяння у розбудові національної системи стійкості.

Роман Машовець наголосив на важливості розширення двосторонньої взаємодії задля зміцнення обороноздатності Української держави, а також надання практичної допомоги з боку Великої Британії.

Заступник керівника Офісу Президента детально поінформував Посла Великої Британії про перебіг подій на сході нашої країни.

Зі свого боку Мелінда Сіммонс підтвердила незмінність підтримки України Великою Британією у протистоянні агресії Російської Федерації. Посол наголосила на важливості якнайшвидшого інвестування в перспективні проекти для досягнення максимальної ефективності британської допомоги.

Сторони погодились підтримувати активний діалог зі вказаних питань та сприяти подальшому розвитку українсько-британського партнерства.