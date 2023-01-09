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Роман Машовець обговорив з Послом Японії шляхи практичної співпраці з надання допомоги Україні

9 січня 2023 року - 21:53

Роман Машовець обговорив з Послом Японії шляхи практичної співпраці з надання допомоги Україні

Заступник керівника Офісу Глави держави Роман Машовець обговорив із Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою шляхи реалізації домовленостей у сфері безпеки та оборони, досягнутих під час телефонної розмови Президента Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою 6 січня, а також потреби сил оборони України, які може задовольнити японська сторона.

Роман Машовець проінформував співрозмовника про поточну ситуацію на фронтах російсько-української війни та подальші плани Росії з продовження збройної агресії, особливо щодо підготовки російських військ до нових наступів.

З Послом Японії було обговорено потреби, які може задовольнити японська сторона в межах сприяння Україні у протистоянні російській збройній агресії.

Заступник керівника Офісу Президента відзначив важливість міжнародної підтримки України для завершення війни, відновлення суверенітету й територіальної цілісності нашої держави та миру й безпеки у Європі.

Роман Машовець подякував Японії за незмінну позицію щодо припинення російської агресії, підтримку нашої країни на міжнародному та двосторонньому рівнях.

Кунінорі Мацуда запевнив у готовності подальшого надання Японією всебічної допомоги Україні.

Сторони домовилися продовжити координацію спільних дій та розвиток співпраці з безпекових питань.

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