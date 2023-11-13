Роман Машовець провів зустріч із керівництвом американської медичної корпорації Northwell Health

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець зустрівся з керівним складом американської медичної корпорації Northwell Health.

Роман Машовець подякував представникам медичної галузі США за лікування та реабілітацію у 2023 році 35 українських військовослужбовців, а також за постійну й суттєву підтримку України реанімаційними автомобілями, необхідним обладнанням і консультаційною допомогою.

Зустріч було організовано на виконання домовленостей, досягнутих за результатами візиту Президента України Володимира Зеленського до США у вересні поточного року.

Сторони наголосили на важливості налагодження повного циклу лікування та реабілітації поранених військовослужбовців в Україні.

Американські представники запевнили у продовженні безперервної підтримки поранених і готовності сприяти якісному нарощуванню медичного забезпечення українських військовослужбовців і ветеранів.