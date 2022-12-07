Роман Машовець провів зустріч із представниками посольств Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Нідерландів

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець провів зустріч із представниками посольств Французької Республіки, Федеративної Республіки Німеччина, Італійської Республіки, Королівства Іспанія та Королівства Нідерланди.

Роман Машовець подякував представникам країн-партнерів за допомогу, яку Україна отримує під час повномасштабного вторгнення Росії. Він зазначив, що ситуація на окремих ділянках фронту залишається непростою, крім того, ворог і далі атакує об’єкти енергетичної інфраструктури України.

«Я дякую вам за те, що ви нам допомагаєте, що ви в цю важку годину стоїте на захисті наших інтересів, підтримуєте на міжнародній арені», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Під час зустрічі було заслухано інформацію щодо ситуації на передовій та заходів із відбиття російської збройної агресії. Йшлося також про конкретні потреби сил оборони України, зокрема в забезпеченні озброєнням та боєприпасами.

Учасники зустрічі розглянули питання щодо заходів із посилення захисту від повітряних ударів ворога.

Дипломатів також було поінформовано про загальну ситуацію біля державних кордонів України у зв’язку з агресивними діями Росії. Наголошувалося, що РФ збільшує свій військовий контингент на території Білорусі та нарощує постачання техніки й озброєння до цієї країни. Мобілізовані російські військовослужбовці проходять навчання в Білорусі з метою залучення до бойових дій на території України.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, який долучився до зустрічі, подякував іноземним дипломатам за підтримку, яку їхні країни надають Україні в захисті суверенітету й територіальної цілісності.