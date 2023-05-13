Роман Машовець зустрівся з делегацією Міністерства закордонних справ Польщі

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець провів зустріч із директором Східного департаменту Міністерства закордонних справ Республіки Польща Малгожатою Косюрою-Казьмерською та директором Департаменту політики безпеки Адамом Бугайські.

У переговорах також узяв участь Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

Роман Машовець подякував польській стороні за вагому підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Він високо оцінив зусилля Президента й уряду Республіки Польща з відстоювання інтересів нашої держави в багатонаціональних організаціях.

Польських дипломатів було детально поінформовано про безпекову ситуацію в Україні та навколо наших кордонів, про повітряні удари ворога по об’єктах цивільної енергетичної інфраструктури, зокрема з використанням дронів іноземного виробництва.

Відбувся плідний діалог щодо шляхів і способів подальшої взаємодії з метою зміцнення обороноздатності нашої країни та підготовки українських військовослужбовців.

Заступник керівника Офісу Президента зазначив, що на цей час особливо важливе продовження й посилення збройної підтримки з боку країн-партнерів, що є запорукою спільної перемоги над агресором.

Представники Польщі, які завжди були й залишаються потужними адвокатами інтересів України на міжнародній арені, укотре підтвердили національні позиції, що полягають у неухильній підтримці Української держави задля повного відновлення її суверенітету й територіальної цілісності.