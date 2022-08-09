Російська війна проти України та всієї вільної Європи почалася з Криму і ним має закінчитися – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні багато уваги до тематики Криму. І це правильно. Бо Крим – український, і ми ніколи від нього не відмовимося.

Ми не забудемо, що саме з окупації Криму почалася російська війна проти України.

Росія перетворила наш півострів, який завжди був і буде одним із найкращих місць у Європі, на одне з найнебезпечніших місць у Європі. Росія принесла в Крим масштабні репресії, екологічні проблеми, економічну безвихідь і війну. Війну.

Можливо, історики колись визначать, скільки людей було вбито через використання Росією Криму для терору. Десятки тисяч? Сотні тисяч? Від України й Грузії до Сирії та більш віддалених регіонів.

Присутність російських окупантів у Криму – це загроза для всієї Європи й для глобальної стабільності. Не може бути безпечним Чорноморський регіон, поки Крим окупований. Не буде стабільного й тривалого миру і в багатьох країнах на узбережжі Середземного моря, поки Росія має змогу використовувати наш півострів як свою військову базу.

Ця російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням. Сьогодні неможливо сказати, коли це станеться. Але ми постійно додаємо необхідні компоненти у формулу звільнення Криму.

Ми започаткували Кримську платформу – ключовий дипломатичний майданчик для роботи зі звільнення Криму. Кримська платформа працюватиме й цьогоріч. Ми вже готуємо цей саміт.

Кримська тематика звучить на всіх міжнародних майданчиках, де обговорюється російська війна проти нашої держави. Історія глобального реагування на захоплення Росією Криму, точніше – недостатність такого реагування, слугує зараз одним із найкращих аргументів для посилення санкцій проти Росії. Світ починає визнавати, що в 14-му році помилився, коли вирішив не давати відповіді на повну силу на перші агресивні кроки Росії.

І, звичайно, ми приділяємо належну увагу боротьбі за права та історичну справедливість для корінних народів України – кримськотатарського народу, караїмів і кримчаків. Сьогодні, у Міжнародний день корінних народів світу, нам справді є що сказати.

Минулого літа був ухвалений фундаментальний закон про корінні народи України. Цим законом визнаються права корінних народів та представницькі органи корінних народів.

Україна – багатонаціональна держава. На нашій землі протягом століть жили й живуть різні національні спільноти. Але більшість із них мають свій досвід державотворення за межами України. Наша ж держава – рідна для народів, чиї національні культури й прагнення формувались у Криму. Тому коли ми працюємо для звільнення півострова, ми боремось і за відновлення територіальної цілісності нашої держави, і за повернення дому корінним народам України. Я вірю, що так і буде. Я знаю, що ми повернемося в український Крим. І я вдячний усім нашим партнерам та міжнародним організаціям, які допомагають нам у цьому.

Поки зарано розголошувати всі деталі, але цьогоріч робота Кримської платформи буде не менш вагомою та представницькою, ніж торік, коли у Києві відбувся перший її саміт. Формат буде іншим, але значення – ще більшим.

Готуємо нові рішення для захисту та допомоги в реалізації прав корінних народів України. Готуємо й програми економічного відновлення нашого Криму після його звільнення від окупантів.

Ну а головне – підтримуємо наші Збройні Сили України, нашу розвідку й усіх, хто воює за звільнення нашої землі та відбиття російської колонізаторської навали.

Від Харківщини й до Херсона, від Донецька й до Енергодара, від Станиці Луганської і до Ялти, від Бердянська і до Новофедорівки – все це частини нашої країни, все це Україна, яка буде повністю вільною.

Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших захисників. 182 учасники бойових дій відзначені державними нагородами. Загальна кількість нагороджених українських воїнів уже перевищує 26 тисяч за час із 24 лютого.

Я дякую кожному, кожній, хто захищає Україну!

Вічна слава всім, хто воює за свободу!

Слава Україні!