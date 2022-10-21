Російські намагання загострити продовольчу кризу – це агресія проти кожної людини на землі – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основні пункти порядку денного цілком очевидні: захист нашого неба від ворожих ракет і дронів, захист об’єктів інфраструктури, ураження позицій окупантів, просування наших сил і все необхідне для забезпечення армії. Доповідали військові, розвідка, міністри.

Щоденно наближаємо потрібні Україні результати і на землі, і в повітрі. Працюємо також і над тим, щоб були необхідні результати на морі.

Цими тижнями стає дедалі напруженішою ситуація навколо експортної зернової ініціативи. Ворог робить усе, щоб загальмувати наш експорт продовольства. Вважаю, що цими діями Росія абсолютно свідомо розпалює продовольчу кризу, щоб вона стала такою ж гострою, якою була в першій половині цього року.

На сьогодні понад 150 суден перебувають у черзі, щоб виконати контрактні зобов’язання з постачання нашої агропродукції. Це штучна черга. Вона виникла лише через те, що Росія свідомо затримує проходження кораблів.

Кожен день перебування суден із продовольством у черзі означає зростання соціальної та політичної напруги в країнах, що споживають нашу агропродукцію. Ось лише деякі держави, у які затримується експорт продовольства з вини Росії: Єгипет, Туніс, Алжир, Марокко, Ліван, Ірак, Китай, Бангладеш, Індонезія. Наші партнери – ООН, Туреччина та інші – повністю поінформовані щодо цієї ситуації.

За час роботи нашої зернової ініціативи через російське гальмування ми недоекспортували близько 3 мільйонів тонн продовольства. А це – річний обсяг споживання для 10 мільйонів людей.

Росія робить усе, щоб як мінімум сотні тисяч із цих людей стали вимушеними мігрантами, які шукатимуть притулку в тій же Туреччині чи в країнах ЄС, або загинуть від голоду. А ми ж із партнерами маємо зробити все, щоб зернова ініціатива не тільки збереглась, а й щоб працювала на 100% потужності.

Право на їжу й на життя без голоду – це фундаментальні права для абсолютно кожної людини на землі. І тому російські намагання загострити продовольчу кризу – це агресія також проти кожної людини на землі.

Провів сьогодні зустріч із представниками Конгресу США, що прибули до Києва. Подякував їм за незмінну двопартійну підтримку та за надзвичайно потужні речі, які робить Америка, щоб допомогти нам захищати свободу. Обговорили ключове на сьогодні питання – протиповітряну й протиракетну оборону. Також говорили про фінансову підтримку, про нашу політичну взаємодію, про те, яких нових антиєвропейських та антидемократичних кроків слід очікувати від Росії та її спільників у терорі. Торкнулися тематики іранського постачання для російського терору.

Сьогодні ж цей терор проти нашої інфраструктури, проти нашої енергетики буде обговорювати Рада безпеки ООН. Засідання скликається на вимогу нашої держави, відбудеться о 22:00.

Зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку. Подякував за допомогу й поінформував про те, які нові потреби виникли у нас через російський терор. ЄБРР уже надає фінансову підтримку «Укренерго», має всі дані щодо того, яких кроків ми потребуємо для відновлення енергетики й обʼєктів соціальної сфери, для будівництва житла для українців.

Погодили позиції напередодні конференції щодо відбудови нашої держави, яка має відбутися в Німеччині 25 жовтня.

Сьогодні протягом дня повітряна тривога оголошувалась у більшості регіонів України. Є нові збиття безпілотників і ворожої авіації.

На сході та півдні України тривають активні бойові дії. Наші Збройні Сили зберігають ініціативу.

Я хочу сьогодні відзначити бійців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади за вмілі та продумані дії при знищенні ворога на Східному напрямку.

Дякую й воїнам 60-ї окремої піхотної бригади, чиї підрозділи демонструють хороші результати на Херсонщині. Тільки з початку жовтня бійці Шістдесятки «затрофеїли» понад 30 одиниць російської бронетехніки, тисячу снарядів для танків і три гармати «Гіацинт». Уся ця зброя обов’язково допоможе звільненню нашої землі.

Дякую також бійцям 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Цього тижня хлопці показали відмінні результати у знищенні ворожої техніки та боєзапасу.

Також дякую воїнам 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського за стійкість в обороні зайнятих рубежів.

І ще одне. Сьогодні уряд ухвалив важливе рішення, яке стосується десятків тисяч українських студентів. Тих, чий дім на тимчасово окупованій території або в районах поруч із фронтом, а також дітей загиблих захисників і захисниць України, членів сімей учасників бойових дій. Всі вони будуть переведені з контрактної форми навчання на бюджетну у наших університетах і коледжах. Деталі щодо цього рішення має оприлюднити Міністерство освіти і науки України.

Я дякую всім, хто воює й працює заради нашої держави!

Дякую кожному й кожній, хто наближає перемогу України!

Слава нашому найкращому народу!

Слава Україні!