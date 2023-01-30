Російський терор має програти в усьому: і на полі бою, і в тому, щоб в Україні не залишилося жодної руїни – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні весь день у відрядженні: спочатку – Миколаїв, потім – Одеса.

Зустріч і переговори з делегацією Данії – з пані Прем’єр-міністром Фредеріксен, представниками коаліції партій. Зокрема, з міністром оборони Данії й міністром закордонних справ. Вони у складі делегації.

Ми дуже детально говорили про оборонні потреби України. Про те, що може нам допомогти звільнити нашу територію – наш південь, наш схід. І про те, що нам потрібно в контексті відбудови України.

Миколаїв – це місто, над відбудовою якого Данія взяла шефство. Це потреба у проектах у галузі енергетики, інфраструктури, у соціальній сфері, у виробництві.

Особливо відчутно для Миколаєва – очищення води, відновлення нормального водопостачання, яке було зруйноване російськими окупантами. Вже є відповідний проект за участю Данії, реалізація якого почалася.

Але зробити треба ще значно більше – і для відновлення, і для модернізації того, що є основою життя наших людей.

Сьогодні в Миколаєві ми відвідали шпиталь, у якому рятують наших воїнів після поранень. Подякували лікарям, медичним сестричкам. Підтримали наших захисників.

Цей шпиталь – тільки один із тих прикладів, коли модернізація та відновлення є критично важливими.

І я хочу подякувати Данії, особисто пані Премʼєр-міністру та іншим представникам уряду Данії за готовність допомагати Україні.

За готовність підтримувати до повного відновлення територіальної цілісності України та до повної відбудови всього того, що необхідне для життя.

У цьому фундаментальний сенс нашої співпраці з партнерами.

Російський терор має програти всюди, у всьому: на полі бою і в тому, щоб не залишилося жодної руїни в нашій країні, щоб ми змогли все відновити й тим довести, що свобода міцніша.

Сьогодні ж в Одесі ми доволі докладно говорили про наші безпекові та гуманітарні ініціативи.

Зокрема, Данія підтримала нашу Чорноморську експортну ініціативу та приєдналася до програми «Зерно з України» – Grain from Ukraine.

Той факт, що ми маємо суттєвий прогрес щодо продовольчої безпеки, доводить, що можемо досягти прогресу й щодо інших пунктів нашої формули миру. Сьогодні ми обговорили, якою конкретно може бути участь Данії в реалізації пунктів формули миру.

Звичайно, я подякував Данії за надану оборонну підтримку, за суттєве посилення нашої артилерії, за готовність долучитися до танкової коаліції. Обговорили сьогодні, що ще можемо зробити, щоб посилити українських воїнів.

Також координуємо наші дії, щоб посилити санкції проти Росії. А також я закликав Данію долучитися до наших зусиль із захисту спортивних структур і міжнародного олімпійського руху від дискредитації через намагання окремих представників спортивної бюрократії допустити російських спортсменів до міжнародних змагань.

Звичайно, окрему увагу приділив внутрішній ситуації в Миколаївській та Одеській областях – провів відповідні наради з військовим і обласним керівництвом.

Це не тільки про безпеку – хоча про безпеку нашого півдня передусім. Але й про соціальний стан у регіонах, про наявні економічні можливості.

І, до речі, я дякую всім підприємцям, усім роботодавцям Миколаєва, Одеси, інших наших громад, які попри все зберігають робочі місця та сплачують зарплати й податки. Це ваш конкретний і ваш вагомий внесок у здатність нашої держави захищатися.

Наше завдання вистояти – це спільне завдання. Завдання сил оборони й безпеки, усієї нашої держави, бізнесу та кожного й кожної, хто працює заради перемоги України.

Дякую всім, хто воює за Україну! Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім, хто захищає Одесу, хто захищає Миколаїв, увесь наш південь та всю Україну!

Слава Україні!