Росія абсолютно не звертає уваги на всіх у світі, хто прагне закінчити цю війну – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Важкий сьогодні день. У Запорізькій області було багато загиблих і поранених: був удар російських бомб по виправній колонії. Росіяни знали, що це цивільний обʼєкт, не могли не знати. Шістнадцять людей убиті цим ударом. Мої співчуття. Ще 43 людини були поранені. Жорстокий удар також був по місту Кам’янське, по території лікарні. Три людини були вбиті, ще багато поранених. Наша Харківщина – теж російські удари, теж втрати. Донеччина – щодня удари. Росія абсолютно не звертає уваги на всіх у світі, хто прагне закінчити цю війну. Тільки вчора була дуже потрібна заява Президента Сполучених Штатів Америки Трампа. Багато підтримки у світі. Але все одно обстріли та навіть показові вбивства росіянами наших людей тривають. Кожен такий російський удар і російське хамство у відповідь на вимоги світу закінчити війну – усе це тільки підтверджує, що тиск потрібен. Більше санкцій потрібно проти Росії, стабільна підтримка України та нашого захисту життя, скоординована дипломатія заради миру. Я хочу подякувати всім, хто саме так працює разом із нами.

Сьогодні я говорив із прем’єр-міністрами Канади та Данії. Чітка підтримка. Ми обговорили потреби нашого захисту, потреби нашої оборони. Я дякую також за сильні позиції в комунікації з іншими нашими партнерами. Ми маємо однаково сприймати загрози, ми маємо однаково реагувати. Я ціную позицію Данії на підтримку нашого руху у Євросоюз і того, що умови для України та інших країн щодо вступу повинні бути справедливими. Зокрема, умови й усе, про що ми домовлялись у контексті вступу України та Молдови. Країни Балтії, країни Північної Європи, всі інші наші друзі на континенті – я хочу подякувати кожному за підтримку України.

Ми говорили і з Метте, Прем’єр-міністром Данії, і з Прем’єр-міністром Канади про мій законопроєкт, який гарантує нормальну роботу антикорупційної інфраструктури, інших органів правопорядку. Дуже важливо ухвалити цей закон у четвер, усі партнери це підтримують. І сьогодні ми обговорили з представниками Верховної Ради України, з нашими урядовцями – результат має бути забезпечений.

Сьогодні ж Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко доповіла мені щодо проєктних рішень. Зокрема, є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати нашим воїнам і рідним полеглих воїнів: були певні деталі, які потребують законодавчого рішення. Я розраховую, що народні депутати підтримають. Також уряд уже підготував розширення програми контрактів 18–24, щоб програма залучала мотивованих людей саме для роботи з дронами. Юлія Свириденко представить цю програму.

Сьогодні ж я підписав і направив до Верховної Ради України законопроєкт – законопроєкт фактично про повагу – для воїнів, які відзначаються «Хрестом бойових заслуг». Це обʼєктивно висока нагорода, але де-юре зараз Хрест бойових заслуг є відзнакою, яка має символічну вагу. Ми зробимо, щоб нагорода давала воїнам реальні речі, і за ієрархією нагород «Хрест бойових заслуг» буде на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького. Станом на сьогодні «Хрестом бойових заслуг» відзначені 318 воїнів. Кожен заслуговує на нашу з вами вдячність. Я прошу Верховну Раду України оперативно підготувати цей законопроєкт до голосування.

І ще одне.

Цими днями вже фіналізуються домовленості з нашими партнерами про кошти на дрони – іще плюс 400 мільйонів євро для наших українських компаній, для наших українських виробників дронів зайдуть на рахунки виробників в Україні протягом цього тижня. Домовленість Україна – Нідерланди. Всі завдання з виробництва дронів на цей рік виконуємо і саме так виконуємо, як потрібно.

Сьогодні ж я відвідав на Київщині дуже сильну компанію, яка створює нашу українську електроніку: компоненти для ракет, для дронів. Я дуже подякував працівникам компанії – команді підприємства. Коли наші удари по російській території відбуваються, маємо не забувати: це робота багатьох – багатьох компанії, багатьох людей, державного і приватного секторів – української єдності, того, що працює найкраще. Найкраще для України. Найкраще для наших людей. Дякую вам!

Слава Україні!