Росія хоче зірвати перший Глобальний саміт миру – Президент на зустрічі з іноземними та українськими послами

Лідери держав світу вже найближчим часом отримають запрошення на перший Глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії в червні. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з главами представництв іноземних держав і міжнародних організацій, акредитованих в Україні, а також керівниками українських закордонних дипломатичних установ.

У зустрічі також узяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, заступники очільника Офісу Глави держави Ігор Жовква та Микола Точицький, а також радники керівника Офісу Президента Дарія Зарівна й Олександр Бевз.

Президент подякував усім тим, хто вже допомагає з підготовкою до Саміту, і закликав приєднатися всіх інших. Крім того, наголосив, що держава-агресорка РФ має намір зірвати захід.

«У нас є точна інформація від розвідки, конкретні дані про те, що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, а й має конкретний план: як це зробити, як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. Ми поділимося з вами, шановні партнери, на рівні дипломатів, на рівні розвідок про плани Росії. І ми разом повинні цьому протидіяти – повинні працювати в єдності заради справедливого миру», – сказав він.

Володимир Зеленський зазначив, що на Саміті почнуть закладати перші підвалини миру. І це важливо не лише для України, а й для всього світу.

«Це перший реальний крок за всі роки війни. Перший реальний дипломатичний крок. Спроб було дуже багато. Пропозицій було дуже багато, а така справді об’єднана пропозиція, такий об’єднаний майданчик буде першою такою спробою. І дуже хочеться, щоб це була не просто спроба, а був реальний результат», – резюмував Глава держави.

Під час зустрічі також виступили посли низки країн.

Перший Глобальний саміт миру відбудеться на основі Української формули миру, яку запропонував Президент Володимир Зеленський. Вона складається з десяти пунктів, за кожним із яких працює окрема робоча група.