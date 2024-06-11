Росія хоче знищити українців та підірвати світовий порядок – Ірина Мудра під час слухань ЄСПЛ щодо порушень РФ прав людини на окупованих територіях

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра у Страсбурзі представила українську делегацію на усних слуханнях щодо суті у міждержавній справі «Україна та Нідерланди проти Росії» у Європейському суді з прав людини.

Позов стосується порушень прав людини з боку Росії з самого початку збройної агресії, з 2014 року.

Ірина Мудра наголосила, що агресивна та варварська поведінка РФ порушує всі основні принципи міжнародного права. Уряд України продемонстрував це доказами під час провадження у цій міждержавній справі.

«Численні міжнародні спостерігачі та ЄСПЛ дали оцінку таким діям та наголосили на небажанні російської влади фіксувати такі масові та систематичні порушення прав людини. Російська мета цієї війни вже неодноразово була чітко заявлена російською владою й очевидна з її моделі поведінки – Росія хоче знищити та асимілювати українців, знищити громадський порядок Європи та підірвати світовий порядок», – відзначила заступниця керівника Офісу Президента.

За результатами усних слухань уряд нашої держави очікує, що ЄСПЛ визнає існування порушень прав людини з боку Росії та перейде до етапу щодо справедливої сатисфакції.

На слуханнях делегацію України також представили уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко та представники Секретаріату уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України.

Також у цій справі двадцять шість держав представлені як треті сторони. Ця кількість, а також число скарг та масштаби позову є безпрецедентними в історії розгляду ЄСПЛ категорії міждержавних справ.

Торік 25 січня Європейський суд ухвалив рішення щодо прийнятності цієї справи й таким чином уперше серед закордонних судових органів установив, що території на сході України були окуповані з 11 травня 2014 року.