Росія має бачити, що її амбіції загарбника витримають менше, ніж наша здатність захищати свободу – звернення Президента України до учасників засідання Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС

Шарлю, пане Президенте!

Дорогі колеги!

Радий вітати всіх вас.

Щойно, перед нашою зустріччю, я підписав дуже важливий – саме євроінтеграційний закон. Закон про політично значущих осіб. Це один із ключових законів, ухвалених, щоб виконати рекомендації Єврокомісії для відкриття переговорів про членство України в ЄС. Закон значно посилює фінансовий моніторинг публічних персон, і в будь-якій країні для політичного класу непросто ухвалювати такі рішення. Але зараз такий час, коли не обійтися простими рішеннями.

Бо це час, коли від кожного нашого рішення залежить, чи стаємо ми сильнішими в захисті нашого життя. І це стосується не лише України.

В Україні зараз просто найчіткіше видно, що на кону. Життя. Що на кону – життя, яким ми його цінуємо. Ми всі. Всі у Європі.

Серед нас є різні ідеологічні підходи. Хтось більш ліберальний, хтось більш консервативний. Є ті, хто активніший у міжнародних справах, а є ті, хто інакше сприймає свою роль. Це Європа. Континент різних, але рівних.

І, головне, рівних у сприйнятті основи життя, а саме – того, що Європа та весь світ не місце для зневаги будь-якої нації та намагань стерти будь-яку націю. Не місце, щоб виховувати дітей у ненависті, щоб вони зростали вбивцями.

Ми пам’ятаємо минуле Європи. Минуле, у якому мільйони людських життів були знищені саме через те, що бракувало єдності. Такої єдності, яка є зараз. То було минуле, коли хтось один вирішував та, на жаль, мав силу вирішувати, чи має право на існування та чи інша нація.

Це наша з вами історична відповідальність – не дати минулому повернутися.

Маємо пам’ятати, що Росія зараз воює не за те, щоб залишитись у нашому Маріуполі чи Криму, а заради того, щоб могти прийти в Тарту чи Гданськ, якщо в Кремлі цього захочуть. Багато хто з вас застав таке минуле.

Росія прагне змінити кордони України не лише для того, щоб заволодіти тією чи іншою нашою областю, а щоб змінювати будь-які кордони, які їм не подобаються.

І таке минуле ви бачили.

І намагання Росії завадити вступу України в ЄС чи НАТО – це не просто про нашу державу, це про значно більше. Це про те, щоб могти забрати з Євросоюзу чи НАТО будь-який народ, який уже там, навіть не питаючи волі цього народу, а вирішивши все за нього.

Те, до чого звик Кремль.

У цій війні вирішується, якою бути Європі. І це повинні вирішити саме ми з вами, а не Кремль.

Дорогі колеги!

Україна робить усе можливе, щоб якнайшвидше завершити цю війну нашою перемогою – перемогою нашого народу – в обороні та в розбудові інституцій, у міжнародних справах і в тиску на агресора. І я дякую кожному з вас, хто допомагає нам битися.

Я дякую за кожен із наданих оборонних пакетів для наших воїнів – за зброю й техніку, за снаряди, за ППО. Учора, до речі, наші воїни збили російські ударні дрони, які рухалися в напрямку Хмельницької атомної станції. Знову й знову бачимо, з ким маємо справу: зі злом, яке здатне атакувати навіть атомні станції. ППО – це життя. Дякую, дякую всім із вас, хто це розуміє й допомагає Україні відповідними системами та ракетами до них. Сталість постачання зброї для України означає сталість захищеності всієї Європи – кожного нашого сусіда.

І особливо я вдячний за нову сторінку нашої оборонної співпраці – за розбудову військової промисловості в Україні та разом з Україною. Багато європейських оборонних компаній приєднались. І я запрошую усі оборонні компанії Європи приходити в Україну та брати наш досвід, щоб його примножити. Це саме та співпраця, яка зробить усіх нас сильнішими – на покоління.

Я дякую за санкційний тиск на Росію. Кожен з ухвалених пакетів санкцій справді потрібний. Ключове зараз – щоб усі санкції працювали на повну та щоб Росія не могла їх обходити. Ми бачимо, що це стало одним із топових завдань для Кремля – маніпулювати санкціями, знівелювати їх.

Тож варто посилити нашу спільну роботу проти цього – проти всіх посередників, які допомагають Росії обходити санкції, зокрема у Європі та в інших регіонах світу. Обговорюється новий, 12-й пакет санкцій ЄС. Маємо врахувати досвід усіх попередніх пакетів. І потужність нового санкційного кроку ЄС має бути більшою, ніж попередніх. Варто приділити увагу й застосованій ціновій стелі для російської нафти – очевидно, що вона працює зовсім не так ефективно, як на це розраховували при її впровадженні. Потрібне зниження стелі та посилення механізмів її забезпечення. Та я закликаю вас працювати над цим разом із нашими партнерами, з усіма нами та всіма партнерами з G7 та G20.

І я хочу подякувати Бельгії та іншим державам і лідерам, які працюють, щоб Росія відчула ціну своїх жорстоких ударів. Усі активи держави-терориста та пов’язаних із нею осіб в усіх доступних юрисдикціях мають бути заморожені й спрямовані на компенсацію шкоди від російського терору. Це справедливо, щоб кошти, накопичені російським режимом фактично заради війни, працювали заради миру. І це утвердження сили права – використовувати такі кошти в інтересах жертв порушення Росією міжнародного права.

І я дякую за дуже дієвий інструмент підтримки – довготермінові програми, зокрема бюджетну підтримку. Серед країн ЄС уже є рішення про такі програми від Німеччини, Данії, Швеції, Литви та Єврокомісії. І, звісно, поза межами ЄС – я дякую Норвегії, Японії та Швейцарії за довготермінові кроки. Нині довготерміновий крок розглядається і в Сполучених Штатах.

Та у таких протистояннях, як розв’язане Росією, перемагає той, хто забезпечує довгу стратегію. Росія має бачити, що її амбіції загарбника витримають менше, ніж наша здатність захищати нашу свободу. І тому кожна затверджена програма саме такої довготермінової підтримки України – це чіткий сигнал Росії, що її агресія марна і що хоч би скільки ресурсів Путін спалив у війні, він все одно не переможе. Російська еліта повинна це бачити й відчувати, щоб російському диктатору було складніше утримувати свої позиції. Тому варто розширювати цей наш із вами досвід програм довготермінової підтримки.

Кожне з таких рішень непросте. Але кожне з них – це захист свободи й нашої з вами Європи. Європи безпечної.

І ще одне.

Я дякую всім, хто докладає максимум зусиль для збереження єдності. Єдності з Україною. Єдності всередині Європейського Союзу. Трансатлантичної єдності.

Хочу зараз особливо відзначити і єдність щодо ситуації на Близькому Сході – Шарль говорив про це. Ми повинні зробити все, щоб не дати спалахнути ще масштабнішій міжнародній пожежі на Близькому Сході. Вороги свободи дуже зацікавлені в тому, щоб відвести вільний світ на другий фронт. Маємо чітко бачити цей розрахунок і протидіяти йому. Звісно, разом! Я дякую всім лідерам, чия активна дипломатія вже працює в напрямку утвердження безпеки. Що швидше буде домінувати безпека там, на Близькому Сході, то швидше ми відновимо безпеку й тут, у Європі.

Яскравим доказом єдності є участь представників усіх ваших країн у третій зустрічі радників, яка відбудеться в суботу на Мальті, разом із представниками всіх континентів. Обох Америк, Африки, Азії, Австралії. Обговорюватимуть Українську формулу миру – дієвий інструмент, щоб принести цивілізованість до Європи.

Саме з погляду утвердження безпеки варто розглядати й ключовий для Європи геополітичний прояв єдності – єдність щодо питання розширення Євросоюзу. Зрозуміло, що шлях кожної нації в ЄС – це робота, заснована на заслугах і на інституційному розвитку. Україна виконує таку роботу. Повністю. Навіть попри повномасштабну війну, ми не просимо винятків із загальних правил. Україна практично реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії – і рішення, які були простішими, і рішення, які були складними для політиків. І ми розраховуємо на вашу єдність у відповідь – на рішення про початок переговорів щодо вступу України у Євросоюз.

Це ваше рішення стане одним із найсильніших у цьому десятилітті, і багато в чому воно визначить увесь подальший шлях Євросоюзу. Або виграє вся наша з вами Європа разом з Україною, разом із Молдовою, а в перспективі – разом із Грузією та Білоруссю, або… виграє минуле.

Я впевнений, ви всі – на боці сучасної Європи. Ми повинні перемогти.

Дуже дякую вам за увагу!

Хай буде сильним ЄС!

Слава Україні!