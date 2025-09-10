Росія має повірити, що США та Європа не дозволять їй воювати – Президент під час виступу на щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія»

Закінчити війну Росії можливо завдяки спільному сильному тиску та побудові разом із Європою та США багатокомпонентної системи захисту неба. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES).

Глава держави подякував усім присутнім за підтримку та висловив окрему вдячність Президенту Фінляндії Александру Стуббу й спецпредставнику Президента США генералу Кіту Келлогу, які також узяли участь у зустрічі.

«Виявилось, що у Сполучених Штатів є ППО не гірша, ніж «петріоти». Про це дійсно, пане генерале, кажуть щоразу, коли ви тут. Коли ви в Києві, Кіте Келлог, кияни точно можуть трохи виспатись. Хотілося б, щоб ви їздили по всіх містах України. Ми б хотіли ще кілька таких американських систем для нашої держави», – сказав Президент, звертаючись до Кіта Келлога.

Володимир Зеленський зазначив, що США мають силу впливати на Володимира Путіна. Саме тому під час візитів Кіта Келлога росіяни не завдають масованих ударів. Утім із представниками інших держав та міжнародних організацій, зокрема найбільших – ООН, ОБСЄ, МВФ – це не працює.

«Напевно, є можливість і в Китаю, щоб росіяни припинили вбивати. Але світ не побачив бажання Китаю, щоб реалізувати це щодо Росії. Китай закликав до припинення вогню в цій війні та до нерозширення цієї війни, але Путін нічого не зробив. І це не заважає Китаю гостинно приймати Путіна та говорити з ним про найголовніше – довголіття», – зауважив Президент.

Глава держави додав, що заклики Індії до припинення війни Росія теж проігнорувала, як і всіх інших у світі.

«Путін не вірить у Європу, в Америку і загалом у Захід. Саме тому Росія воює. Путін вірить у Китай, в Іран, у Північну Корею. І тому він шукає стратегічних угод саме там. Путін робить ставку на те, що гроші підточать усіх – і слабких, і сильних. Він вірить, що гроші дадуть йому змогу купити собі пробачення – за все. У принципі, це і є його план: спробувати купити пробачення. І продовжувати війну», – сказав Президент.

Глава держави зазначив, що Росія продовжує обстріли українських міст та атакує дронами Польщу, але попри це жодних наслідків для неї немає.

«За день до нападу на Польщу росіяни вбили 25 людей у селищі Ярова на Донеччині. Звичайні люди, літні люди, вони прийшли отримувати пенсію. Це саме ті мешканці Донбасу, про яких Росія каже, що вона їх рятує. Вона їх убиває. Це саме та земля, яку Росія хоче забрати, щоб начебто «урятувати» – урятувати від життя. А трохи більше ніж за тиждень до Ярової російський прапор майорів на кінофестивалі у Венеції», – нагадав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що мають бути сильні відповіді, які зупинять російську машину війни.

«Росія має повірити, що Америка, Європа й загалом Захід не дозволять Росії воювати. Тільки вмовляннями Росії, тільки діалогом цього не добитись. Потрібен дійсно сильний тиск, щоб замість цілі окупувати Україну чи будь-яку іншу країну в Путіна була ціль зберегти свою економіку, свою систему, зберегти своє, заради чого він усі ці роки існує. Ми не можемо замінити цю голову, але можемо замінити головну ціль», – переконаний Президент.

Глава держави зазначив, що Україна пропонує партнерам спосіб, як змусити Росію припинити удари: разом із Європою та США захищати повітряний простір.

«Сполучені Штати Америки мають і можуть надати такі системи ППО, таку якість і, головне, таку кількість бойових літаків, щоб у межах багатокомпонентної системи захисту передусім неба ми змогли разом із партнерами у Європі зупинити терор Росії. І це точно примусить Росію до закінчення війни», – додав Володимир Зеленський.

Крім того, Президент наголосив, що гарантії безпеки для України є гарантіями безпеки для всіх у Європі. Він подякував усім партнерам, які допомагають і працюють над реалізацією цього.

Глава держави також відзначив важливість підтримки ізоляції Росії завдяки санкціям, тарифам та конфіскації російських активів. Він наголосив, що вимога віддати РФ українські землі в обмін на те, щоб Володимир Путін зупинив війну, недієва та призведе до паузи в російській агресії, як було після 2008 року в Грузії та після 2014-го в Криму та Донецьку.

За словами Президента, Україна потребує гарантованого завершення війни, гарантованої безпеки й гарантованої відповідальності Росії за скоєне.

«Тільки разом ми зможемо досягти миру. І тільки якщо будемо сильно відповідати на всі питання щодо цієї війни. Сильно. Для того щоб цілі змінились», – підсумував Глава держави.