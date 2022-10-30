Росія може програти й програє, але партнери мають допомогти Україні зброєю -– Михайло Подоляк в інтерв’ю Welt

Якщо Україна отримає від партнерів достатню кількість зброї та техніки, то зможе покласти край російському геноциду українців і захистити безпеку Європи. Про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв’ю німецькому телеканалу Welt.

«Росія хотіла б заморозити цю війну, щоб підготувати нові сили для вторгнення. Тому вони намагаються змусити наших партнерів тиснути на Президента Зеленського, щоб ми прийняли ультиматум Росії за столом переговорів», – зазначив радник керівника Офісу Глави держави.

Проте, як зауважив Михайло Подоляк, сьогодні, після восьми місяців повномасштабної російської агресії, Україна не боїться РФ і готова забезпечити свою свободу та безпеку Європи, якщо отримає від партнерів достатньо зброї.

«Ми постійно кажемо німецькому уряду, що Росія може програти й програє. І ми готові заплатити будь-яку ціну за безпеку Європи. Але допоможіть нам зброєю!» – наголосив він.

Радник керівника Офісу Президента висловив сподівання, що Україна знайде консенсус із німецькими партнерами щодо постачання танків.

«Постачання танків, особливо Leopard, було б дуже важливим зараз, тому що ця війна надзвичайно інтенсивна, а Росія має велику кількість радянської зброї. Ми не встигатимемо за ними, якщо у них 10 тисяч танків, а в нас лише сто», – переконаний Михайло Подоляк.

Він зазначив, що танки забезпечують швидке просування на полі бою, що дає змогу прискорити звільнення окупованих територій на Херсонщині, Запоріжжі, Луганщині та Донеччині.

«Німеччина могла б допомогти нам із танками Leopard і Murder. Важливо, щоб Німеччина була лідером у Європі не лише в економічному плані, а й у захисті наших спільних цінностей», – наголосив радник керівника Офісу Президента.

Михайло Подоляк закликав європейських партнерів перестати боятися російського Президента, який не розуміє правил сучасної війни.

За словами радника керівника Офісу Глави держави, Росія намагається знищити українську інфраструктуру, але наша країна відновлює зруйновані об’єкти й захищається від атак, зокрема завдяки німецькій системі ППО IRIS-T.

«Якщо ми отримаємо танки Leopard у достатній кількості, якщо ми отримаємо РСЗВ, якщо ми отримаємо системи ППО та системи боротьби з безпілотниками, щоб закрити небо, ми зможемо покласти край російському геноциду. І ми також зможемо майже математично розрахувати час до кінця Путіна», – резюмував Михайло Подоляк.