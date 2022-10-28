Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження; світ повинен на це відреагувати – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Щойно завершив спілкування зі студентами та викладацькою спільнотою Єльського університету – це один з провідних університетів США й усього світу. Його випускники мають значний вплив на ухвалення рішень – політичних, бізнесових, на рівні громадських і міжнародних організацій.

Саме такими зверненнями, як це до представників Єльського університету, ми розширюємо коло тих, хто розуміє, що відбувається в Україні, і допомагає нам захищати свободу.

Продовжу цю роботу й наступного тижня. Будемо й надалі розширювати наші можливості, зокрема завдяки неформальній дипломатії – через громадськість у країнах-партнерах, через студентську спільноту, через професійні та бізнес-спільноти.

Провів сьогодні переговори з Джорджею Мелоні, головою італійського уряду. Привітав пані Прем’єр-міністра з призначенням, обговорили можливості для посилення нашої співпраці на різних напрямах – це й безпековий напрям, економіка, дипломатія, зокрема й інтеграція нашої держави до європейських та євроатлантичних структур.

Провів кілька нарад із військовими щодо поточної ситуації на передовій, наших активних дій.

Сьогодні у ворога звітують про нібито завершення їхньої мобілізації... Про нібито непотрібність нових хвиль відправки громадян Росії на фронт.

Ми відчуваємо на передовій зовсім інше. Хоча Росія й намагається посилити тиск на наші позиції, використовуючи мобілізованих, але вони настільки погано підготовлені та екіпіровані, настільки грубо застосовуються командуванням, що це дає змогу припустити, що вже скоро Росії може знадобитися й нова хвиля відправки людей на війну. Ми до цього готуємося – готуємося до того, що нинішнє російське керівництво шукатиме будь-які нові можливості, щоб продовжувати війну. Зокрема й завдяки своїм спільникам в Ірані.

Саме тому щоденно працюємо з партнерами для того, щоб посилити нашу протиповітряну оборону, інші наші оборонні можливості. Щоденно посилюємо захист нашої критичної інфраструктури, передусім енергетичної.

Станом на цей час у багатьох містах і районах нашої країни застосовуються графіки стабілізаційних відключень – близько 4 мільйонів українців мають обмеження зараз. Київ і область, Житомирщина, Полтавщина, Рівненщина, Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, Черкащина, Кіровоградська область. Можливі також аварійні відключення в інших регіонах. Робимо все, щоб у держави була можливість скоротити такі відключення.

Окупанти додали ще один виклик – на окупованій території. Фактично вони демонтують там усю наявну систему охорони здоровʼя. Окупанти вирішили закривати медичні установи у містах, вивозити обладнання, машини швидкої – просто все... Тиснуть на лікарів, які ще залишилися в окупованих районах, щоб вони переїжджали на територію Росії.

Передусім це стосується Херсонської області. Росія робить із Херсонщини зону без цивілізації, без елементарних речей, які доступні у більшості країн світу. Цей регіон до приходу Росії, як і всі інші області України, був цілком нормальним і безпечним, там гарантувалися всі соціальні послуги людям... Там гарантувалося життя.

А тепер Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження. Світ повинен на це відреагувати. Наше Міністерство закордонних справ, усі наші представники інформують міжнародні організації й партнерів про цей новий ескалаційний крок окупантів.

І я хочу звернутися зараз до всіх наших людей, які перебувають у цих окупованих містах і районах: будь ласка, робіть усе, щоб допомагати одне одному – попри будь-які дії окупантів. Український прапор повернеться. Нормальне життя ми повернемо. Але потрібно витримати цей час. Час, коли навіть формально окупанти підтверджують, що їм не утриматися на території України, і тому вони намагаються викрасти вже й медичне обладнання, поневолити медичний персонал.

Я дякую Сполученим Штатам Америки – сьогодні оголошено про черговий пакет військової допомоги України. Його обсяг – 275 мільйонів доларів. Дуже потрібні речі для наших оборонців, і вони дають нам змогу крок за кроком звільняти нашу територію. Це не тільки те, що допомагає нам просуватися на полі бою, це те, що дає нам змогу гарантувати людям фундаментальне право на життя.

Хочу подякувати сьогодні Канаді – нашим давнім і щирим партнерам. За безпрецедентний вчинок щодо випуску суверенних облігацій Канади, всі кошти від розміщення яких будуть спрямовані на допомогу Україні. Обсяг – півмільярда доларів. І ці облігації будуть доступними для інвестицій не лише в Канаді, а й в усьому світі. Це надзвичайно потужний приклад для всіх наших партнерів.

Канада – перша країна, яка запропонувала такий інструмент підтримки. Дякую тобі, Джастіне, пане Прем’єр-міністре! Дякую Христі Фріланд, справжньому другу України!

Слава всім, хто допомагає Україні боротися за свободу!

Слава всім нашим героям!

Слава Україні!