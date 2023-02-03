Росія не повинна мати змоги відродити оборонне виробництво – Президент

Президент Володимир Зеленський наголошує на важливості посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, щоб у держави-агресора не було можливості відродити своє оборонне виробництво в повному обсязі. Про це Глава держави заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами 24-го саміту Україна – ЄС у Києві.

«Ми надзвичайно зацікавлені, щоб у Росії не було можливості відродити оборонне виробництво. Санкції уповільнили всі ці процеси. Нам чітко зрозуміло, яка кількість ракет вироблялася до початку повномасштабного вторгнення і що відбувається зараз завдяки санкціям ЄС, США, Великої Британії, інших партнерів», – заявив Володимир Зеленський.

Тому, за його словами, украй важливо, щоб Росія не мала змоги обходити обмежувальні заходи, зокрема з допомогою інших держав.

Президент констатував, що є країни, які постачанням зброї, ракетною програмою, дронами чи іншим чином по суті підтримують Росію.

«Тому для нас дуже важливо надсилати цим державам чіткі меседжі на рівні ЄС і США – дуже важливо зупиняти відновлення цього виробництва», – наголосив Президент.

Іще одним вагомим моментом Глава держави назвав запровадження санкцій проти «Росатома» та його керівництва. Він акцентував, що російські окупаційні сили захопили українську ЗАЕС, а ракетні атаки росіян спричинили катастрофічну ситуацію в енергетичній системі України й унеможливили експорт нашої електрики у Європу.

«Вони захопили шість ядерних блоків. Вони захопили наших людей. Вони захопили керівництво цієї станції. Це таке сучасне рабство по-російськи – ось що там відбувається. Вони не відпускають цих фахівців, примушують їх змінювати громадянство. Вони беруть їхніх дітей у заручники та відправляють на територію Російської Федерації. Так відбулося з деякими працівниками саме цієї станції. І ми розуміємо, хто керує ядерною енергетикою в РФ. І тут є всі докази, ці люди приїжджали на цю атомну станцію – це «Росатом», – зазначив Володимир Зеленський.

Тож, на переконання Президента, через ядерний шантаж Росії та незаконні дії щодо працівників ЗАЕС необхідно застосувати міжнародні санкції щодо керівництва «Росатома».

Президент Європейської ради Шарль Мішель зі свого боку зазначив, що протягом року Євросоюз одноголосно затвердив дев’ять пакетів санкцій щодо РФ.

«Звичайно, в наступні дні нам також треба подивитися й на десятий пакет – не лише з боку ЄС, а й з нашими партнерами та союзниками – країнами «Великої сімки». Також ми робимо все від нас залежне, щоб забезпечити якомога ширшу коаліцію й голосувати за санкції та унеможливити їх обхід», – сказав він.