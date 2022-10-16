Росія обстрілює об’єкти енергетичної інфраструктури та житлові будинки, намагаючись залякати українців – Кирило Тимошенко 

За дорученням Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко прибув в район Києва, де ворожий БПЛА влучив у житловий будинок.

За словами Кирила Тимошенка, відразу після влучання дрона на місце події прибули працівники ДСНС і допомогли 18 особам вийти з будівлі.

«19-ту людину дістали з квартири. Це літня жінка. Її одразу відвезли до лікарні», – повідомив він.

На цей час відомо про чотирьох загиблих унаслідок атаки ворожого БПЛА на багатоповерхівку в Києві. Розбір завалів триває.

Заступник керівника Офісу Глави держави також поінформував про ворожі обстріли, які були зафіксовані в Сумській та Дніпропетровській областях.

«Росіяни цілять в об’єкти енергетичної інфраструктури, а також намагаються залякати українців тим, що стріляють по житлових будинках», – зазначив він.

За словами Кирила Тимошенка, через постійні обстріли енергетичної інфраструктури з боку Росії ситуація з постачанням електроенергії в країні доволі напружена. Заступник керівника Офісу Президента закликав громадян і бізнес зменшувати використання електроприладів у години пікових навантажень на енергосистему (з 17:00 до 23:00).

«Ми щодня закликаємо українців економити електроенергію. Коли бувають доволі напружені ситуації, як декілька днів тому в Києві та кількох областях, ми додатково звертаємося до людей. Усі працюють: ДСНС і енергетики, які практично під обстрілами лагодять об’єкти енергетичної інфраструктури, і за це їм дуже дякую», – сказав він.

Кирило Тимошенко констатував, що внаслідок обстрілів житлової, соціальної та енергетичної інфраструктури завдано збитків на сотні мільярдів доларів.

Як акцентував заступник керівника Офісу Президента, важливо, щоб електроенергію заощаджували всі: і громадяни, і комунальні служби, і приватні підприємства.

«Економлять і прості громадяни. Також звертаємося до очільників міст та обласних адміністрацій. У багатьох містах увечері вимикається освітлення. Звертаюся також до комерційних підприємств, як-от маленькі кав’ярні, магазини: дуже просимо вимикати освітлення. Це допоможе нам усім пройти цей період, тому що він справді важкий. Так, ми лагодимо, але ж ви бачите: щодня прилітає по нових і нових об’єктах енергетичної інфраструктури. Коли ми всі разом і працюємо на країну на енергетичному фронті, як наші Збройні Сили працюють на фронті, це дуже допоможе. Тому ще раз закликаю ввечері мінімізувати використання електроенергії», – закликав Кирило Тимошенко.