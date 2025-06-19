Росія повинна й надалі відчувати цілком справедливі втрати через свою агресію – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні вранці був на місці влучання російської ракети по будинку в Києві. Звичайний житловий будинок. Ракета пройшла через усі поверхи до підвалу. Двадцять три людини були вбиті тільки одним цим російським ударом. Мої співчуття рідним та близьким. Майже 40 годин тривала рятувальна операція, до останнього намагалися дістати людей живими з-під завалів. Загалом тим своїм масованим ударом по Україні росіяни вбили 30 людей, 172 людини зазнали поранень. Жодного військового сенсу в цьому ударі не було, абсолютно нічого Росії це не додало у військовому плані. Це свідомий терор, те саме, що російська армія за Путіна робила всюди: від Чечні до Сирії. Це єдине, що Путін і його Росія вміють робити справді якісно, – вбивати та руйнувати. І це саме та площина, яка об’єднує Росію з такими режимами, як зараз в Ірані чи Північній Кореї. Зараз Росія намагається врятувати іранську ядерну програму – інакше їхні публічні сигнали та непублічну активність не можна трактувати. Коли хтось із їхніх спільників втрачає змогу експортувати війну, Росія страждає і намагається втрутитись. Це так цинічно. І це знову й знову доводить, що не можна дозволяти агресивним режимам об’єднуватись і ставати партнерами. Коли іранські «шахеди» – тепер уже значно модернізовані – та балістика з Північної Кореї – теж модернізована – вбивають наших людей в Україні, це очевидна ознака, що глобальної солідарності та глобального тиску не достатньо. Треба значно посилювати санкції. Треба значно посилювати нашу взаємодію –взаємодію, зокрема технологічну, усіх тих у світі, хто захищає життя. Саме про це домовилися з партнерами напередодні в Канаді на саміті «сімки». І будемо говорити наступного тижня про це в інших форматах нашої взаємодії у Європі, зокрема в межах коаліції охочих.

Провів сьогодні нараду щодо санкцій. Дуже важлива нарада. Я доручив міністру закордонних справ України, розвідкам та всій команді нашої держави запропонувати партнерам нові формати санкційної роботи. І це буде. Доручив також активізувати все, що необхідно для синхронізації санкцій – санкцій партнерів проти Росії в нашій юрисдикції та українських санкцій – у юрисдикціях світу. Завдання очевидне: усе, що знижує російську здатність фінансувати війну, водночас збільшує шанс на реальний мир. Були сьогодні також наради з нашими військовими та міністром оборони України: Сирський, Гнатов, Паліса, Умєров. Окремо ще – з командою Служби безпеки України та генералом Горбатюком щодо дипстрайків. Росія повинна й надалі відчувати цілком справедливі втрати через свою агресію. Я дякую всім нашим воїнам, я дякую кожному нашому підрозділу, хто це забезпечує.

Сьогодні ж я підписав указ про призначення командувача Сухопутних військ Збройних Сил України – бригадного генерала Геннадія Шаповалова, який виконував завдання у Вісбадені в Німеччині, і це була координація з нашими партнерами в НАТО. Увесь позитивний досвід координації та весь реальний бойовий досвід наших воїнів повинні бути реалізовані зараз у Сухопутних військах України. Зміни потрібні і це обов’язково.

І ще одне.

Повернення українців із російського полону. Вже вп’яте за кілька тижнів. Хлопці зі Збройних Сил України, Національної гвардії, нашої прикордонної служби. Багато хто з них був у полоні ще з 22-го року, зокрема з часу оборони Маріуполя. Ми маємо повернути та обов’язково повернемо всіх – всіх наших хлопців. Щодо кожного прізвища ми працюємо. Потрібен обмін всіх на всіх – щоб кожна сім’я дочекалася своїх. Щоб не було жодних ультиматумів. Потрібне реальне припинення вогню. Потрібне реальне закінчення війни. Україна готова зустрічатися на найвищому рівні – це рівень саме рішень. Я готовий зустрічатись у будь-якому форматі з тими, хто ухвалює рішення і хто має відповідні повноваження, зокрема з Путіним, хоч він і пересидів конституційні повноваження щонайменше на три терміни. І бажано закінчити війну в цьому терміні Президента Трампа. Я дуже розраховую на його допомогу. Дуже розраховую на вплив Сполучених Штатів. Це те, що може допомогти. Санкції потрібні. Дипломатія потрібна. Безпека потрібна.

Слава Україні!