Росія повинна закінчити свою війну, інакше має закінчитися російський нафтовий експорт – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Продовжуємо нашу санкційну роботу – ми готуємо нові санкції, зокрема проти цілей у російському військовому виробництві, у їхній пропаганді. Поступово маємо заблокувати контакти зі світом усіх російських суб’єктів, які працюють на війну. Укази – незабаром. Також ми синхронізуємо 19-й пакет санкцій Євросоюзу в українській юрисдикції, і важливо, щоб наші дипломати та всі представники України активніше працювали у європейських країнах поза межами ЄС, щоб вони теж узяли собі загальні європейські санкції. Ми дуже цінуємо, що Швейцарія, Норвегія та інші країни Європи протягом цих років підтримують спільний європейський тиск заради припинення війни. Вже почалася підготовка й 20-го пакета санкцій Євросоюзу – і не тільки Євросоюз застосує нові кроки. Очікую на детальну доповідь розвідки щодо впливу рішення Америки стосовно санкцій проти російських нафтових компаній, і попередні дані доволі оптимістичні – вплив значний. Ми перевіряємо деталі, і кожну схему, яку Росія ще використовує, треба заблокувати. І цей сигнал у світі має бути сприйнятий правильно – Росія повинна закінчити свою війну, інакше має закінчитися російський нафтовий експорт. Я дякую всім нашим партнерам, які тиснуть саме так – дієво тиснуть, відчутно та по напрямках, які дійсно болісні для путінської системи. Доручив сьогодні міністру закордонних справ України зосередитися на країнах, які свого часу були дестабілізовані Росією, які пройшли війни, втручання і зараз досі у внутрішніх конфліктах, переживають важкі часи. Наші програми, такі як «Зерно з України», багатьом допомогли, маємо продовжувати активну зовнішню гуманітарну політику й конкретно в галузі продовольчої безпеки – це природно для нас, для України. Готуємо відповідні заходи на листопад.

Сьогодні детально говорили з Прем’єр-міністром України, з іншими урядовцями та керівником Укрзалізниці про підтримку нашої залізниці – про роботу компанії. Саме залізниця дає мільйонам українців та нашій економіці необхідну стійкість. Я хочу подякувати за роботу всім нашим українським залізничникам, усім тисячам працівників, працівниць залізниці – ви дійсно працюєте на Україну. Я вам дуже дякую. Компанія буде розвиватись.

І ще кілька речей.

Детально говорили сьогодні з Головнокомандувачем і начальником Генштабу про ситуацію на фронті – на всіх напрямках. Найбільш складно зараз на Покровському напрямку. Там, як і в попередні тижні, найбільша інтенсивність бойових дій, сильне зосередження росіян. Окупанти всіма методами намагаються закріпитись, кожен знищений окупант саме там – це результат для всієї нашої держави. Ситуація в Куп’янську залишається непростою, але цими днями більше контролю в наших сил, продовжуємо захищати позиції. Десятки штурмових дій за добу – на Олександрівському напрямку. Кожному нашому підрозділу дякую за стійкість. Детально пропрацювали також планування наших далекобійних операцій. Єдиний сценарій – це примус Росії до закінчення війни так, як це можливо, так, як реально спрацює. І це санкції світу, наші далекобійні санкції, наше відновлення після російських ударів, координація з нашими партнерами і, головне, підтримка нашої армії, усіх складових Сил оборони та безпеки України, бо Україна там, де українські позиції сильні. Дякую всім, хто б’ється заради України, хто працює на оборону, на нашу державу, заради всіх наших людей, дякую всім, хто нам допомагає.

Слава Україні!