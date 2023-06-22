Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС з викидом радіації, світ повинен діяти – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

І всі люди світу.

Всі – я підкреслюю це.

Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Два пункти. Російський теракт на Каховській гідроелектростанції, який відбувся. І ще один теракт, який, на жаль, готується російськими окупантами, – на Запорізькій атомній станції.

Щодо Каховки. Українська розвідка та Служба безпеки України зібрали нові докази того, як російські терористи здійснили підрив дамби та інших споруд Каховської гідроелектростанції. Це був абсолютно свідомий, прорахований злочин. На окупованій території, на станції, яка була під повним контролем окупантів. І, що важливо, ще минулого року ми попереджали світ, що Росія готує такий теракт.

Ще тоді попереджали, коли отримали першу підтверджену інформацію про мінування ГЕС.

Тепер щодо Запорізької атомної. Я нагадую тим, хто забув: це найбільша атомна станція у Європі. Всі у світі – МАГАТЕ, усі країни, усі лідери – точно знають, що там відбувається.

Росія використовує Запорізьку атомну станцію як елемент у своїй агресії. Окупує станцію. Прикриває нею обстріли сусідніх міст. Тримає там зброю та військових.

Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього.

На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів. І те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру…

Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам – кожному у світі. Всі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Абсолютно всі.

Жодних терактів на атомних станціях ніколи і ніде не повинно бути. Цього разу не має бути, як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може й повинен діяти.

Слава Україні!