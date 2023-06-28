Росія та її спільники повинні відчувати, що ціна їхнього терору для них лише збільшуватиметься – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Передусім – щодо вчорашнього російського удару по Краматорську. Сьогодні весь день тривали роботи на місці теракту. На жаль, кількість загиблих збільшилась. Російські ракети забрали життя 11 наших людей, серед них – три дитини. Мої співчуття рідним. Травмовані та поранені понад 60 людей.

Сьогодні працівники Служби безпеки України разом зі спецпризначенцями поліції затримала особу, яка скоригувала цей удар терористів. Просто по кафе в Краматорську, по популярній піцерії. Пошкоджено сусідні будинки, магазини, заправку. Звичайне місто, звичайне життя. Під завалами досі можуть перебувати люди.

Кожен, хто допомагає російським терористам знищувати життя, заслуговує на максимальне покарання. І це стосується не лише якихось там колаборантів. Про них усе ясно. Це люди без людяності. Кожен у світі, хто не розуміє, що не можна бути спільником держави-терориста, повинен за це відповідати перед усією міжнародною спільнотою. Корегувальник проходить за статтею про державну зраду. Можливе покарання – включно з довічним. Спільники держави-терориста повинні розглядатися як зрадники людства й людяності.

Ми продовжимо нашу роботу заради посилення міжнародних санкцій проти Росії та її спільників. Вони повинні відчувати, що ціна їхнього терору для них лише збільшуватиметься. І ми продовжимо нашу глобальну юридичну роботу, щоб міжнародні інструменти так чи інакше спрацювали для покарання всіх російських терористів і самої держави-агресора.

Сьогодні у зверненні до Верховної Ради України з нагоди Дня Конституції я говорив, зокрема, про справедливість. Про внутрішню справедливість – те, що стосується відповідальності за порушення права в Україні. І про справедливість у зв’язку з російсько-українською війною – про відповідальність Росії за злочини війни. Політика справедливості буде однією з основ Української доктрини – фундаментального документа, який визначатиме курс нашої держави на десятиліття.

Такий документ нам потрібен. Усі в Україні, усі наші сусіди, усі у світі мають знати, якою є наша національна мета і що ми бачимо закінченням цієї війни, як ми збираємося жити після цієї війни. Щоб там не намагалися робити окупанти проти нас і до якого б терору вони не вдавалися, їм не вдасться зламати Україну. Їм не вдасться збити нас зі шляху, який веде окупантів до відповідальності за все зроблене проти нас та який веде нас до нашої гарантованої безпеки й міцної свободи.

Україна та всі у світі, хто стоїть разом із нами на захисті свободи, стоятимуть і на захисті справедливості. Справедливості для всіх, чиї життя забрав російський терор, чию долю зламала російська війна. Вічна пам’ять усім нашим людям, усім українським дітям, які були вбиті російськими нелюдами!

Хочу зараз коротко прозвітувати про день.

Були з візитом президенти Литви та Польщі – Гітанас Наусєда та Анджей Дуда.

Дуже вчасний і корисний візит – напередодні Вільнюса. Формат переговорів – і спільний, і двосторонній. Зброя для України. До речі, дякую, Гітанасе, пане Президенте, за рішення закупити й передати Україні системи NASAMS, це дуже потрібно. Обговорили спільні політичні виклики – і загалом у регіоні, і між нашими країнами. Звичайно, говорили й про початок переговорів про членство України у Євросоюзі, що очікуємо цьогоріч.

Зустрівся з головним майстер-сержантом 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Валерієм Маркусом. Говорили з ним про війну, про наших воїнів, про нашу оборону.

Обговорили, зокрема, й реформу обліку у військових структурах. Менше паперів та бюрократії, більше цифровізації. Обговорили реформу сержантського корпусу. Хороша розмова. Дякую за шеврони!

Сьогодні, у День Конституції України, я мав честь нагородити наших воїнів і передати державні нагороди рідним наших героїв. Дуже емоційно, дуже почесно. Пишаюся нашими воїнами! Вдячний за все і за врятоване життя України!

Вітаю всіх із Днем Конституції та, головне, бажаю нам усім, кожному й кожній у нашій державі, лише примножувати волю, славу й незалежність України! І так буде!

Вітаю також усіх мусульман України та світу із початком свята Курбан-Байрам. Хай усі ми здобудемо мир для своєї країни, для своїх країн, для своїх дітей. Чесний і справедливий мир.

Дякую всім, хто воює й працює заради України! Я дякую кожному й кожній, хто зараз у боях, на бойових постах і позиціях. Дякую, воїни, за нове просування вперед!

Слава Україні!