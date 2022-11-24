Росія так і не знайшла способу нас зламати і не знайде – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Увесь сьогоднішній день тривають відновлювальні роботи – поступово повертаємо електрику, тепло, водопостачання та зв’язок.

Станом на вечір у 15 областях ще є проблеми з водою.

Найскладніше – Київська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська та Харківська області. Але разом із подачею електрики на критичну інфраструктуру даємо й водопостачання та тепло.

Ситуація з електрикою залишається складною майже в усіх регіонах. Але все ж потроху відходимо від блекауту – щогодини повертаємо живлення новим і новим споживачам.

Найважче поки в столиці та 15 областях: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька. Проблеми є також і в інших регіонах.

Енергетики, комунальники, бізнес – усі виконують свою частину роботи, щоб знову дати світло. Це справді загальнонаціональне завдання – Україна й у цьому працює максимально об’єднано.

Дякую ДСНС і всій нашій системі обласних адміністрацій за швидке розгортання мережі Пунктів Незламності. Загалом станом на зараз запущено 4362 пункти в більшості регіонів.

І це ще не остаточна цифра – мережа зростатиме відповідно до того, як пункти будуть забезпечуватися генераторами та зв’язком.

Будь ласка, якщо у вашому місті понад 12 годин немає електрики або тепла, скористайтеся допомогою наших Пунктів Незламності.

Також допомогу нададуть в усіх відділках поліції, на обʼєктах ДСНС.

Будь ласка, якщо ви знаєте одиноких або літніх людей, яким потрібно допомогти, обов’язково допоможіть їм у цих умовах.

Дуже важливу ініціативу розпочали наші партнери у Європейському Союзі. Європарламент разом із мережею європейських міст започаткували програму «Генератори надії». Це дасть нам змогу використати можливості горизонтальної співпраці у Європі – з містами, з бізнесами – й забезпечити Україну необхідним зараз енергообладнанням.

Я дякую пані Роберті Мецолі, Президентці Європарламенту, та всім нашим друзям у Євросоюзі, хто вже долучився та ще долучається.

Провів сьогодні чергове засідання Ставки.

Питання енергетики та зв’язку проаналізували дуже детально. І щодо захисту енергосистеми від нових російських ударів, і відновлювальні роботи, і щодо постачання техніки та залучення фахівців.

Окрема увага – системі зв’язку. Хоч би що планували терористи, маємо зберегти зв’язок.

Росія хоче, щоб українці не просто опинилися без світла й тепла... Терористи хочуть ізолювати нас одне від одного й зробити так, щоб ми не відчували одне одного. Тому це фундаментальне питання.

І щодо цього питання будуть іще додаткові рішення. Готуємо їх.

Звичайно, дуже уважно й детально розглянули на Ставці ситуацію на передовій. Як би не було складно, на всіх напрямках тримаємо ключові рубежі. Наші хлопці хоробро обороняються. І є напрямки, на яких готуємо просування вперед.

Фіксуємо, як окупанти намагаються перекидати додаткові сили. Робимо все, щоб «відмінусувати» ці їхні сили.

Майже щогодини я отримую повідомлення про удари окупантів по Херсону та інших громадах області. Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонщини. Це помста тих, хто програв.

Воювати вони не вміють. Єдине, що поки можуть, – це тероризувати. Або енергетичний терор, або артилерійський, або ракетний – ось це і все, до чого деградувала Росія за теперішніх її керівників.

Тільки звільнення нашої землі й надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій.

Щодня працюємо з партнерами заради цього. Скоро будуть вагомі новини.

Звернувся сьогодні до Парламентської асамблеї ОБСЄ – зараз асамблея працює в Польщі.

Закликав провести реформу цієї Організації, щоб вона нарешті могла допомогти відновити безпеку у Європі.

У Парламентській асамблеї ОБСЄ діє такий принцип ухвалення рішень, що треба погоджувати рішення довгі місяці й переконувати абсолютно всіх, навіть щоб позбавити прав делегацію держави-терориста. Так точно не має бути. Під час такої війни, під час такого терору рішення проти держави-винуватця мають ухвалюватися миттєво.

Сподіваюся, що члени ОБСЄ дослухаються до українського заклику.

Говорив з Президентом Ізраїлю. Поінформував його про наслідки російського енергетичного терору, про потреби нашої держави у зв’язку із цим.

Також обговорили українські ініціативи з подолання продовольчої кризи, створеної Росією. Я запросив Ізраїль приєднатися до нашого гуманітарного проекту Grain from Ukraine.

І, до речі, ми вже маємо конкретні домовленості з різними країнами, різними лідерами, як зробити цю нашу ініціативу з постачання продовольства найбіднішим країнам справді глобальною. Невдовзі представимо всі деталі.

І ще одне.

Сьогодні вдалося звільнити ще 50 українських воїнів із російського полону. Двоє офіцерів, 48 рядових і сержантів. 15 із них були захоплені в полон ще у Київській області, на території ЧАЕС. Семеро були захоплені на Зміїному. Нарешті вони всі будуть удома.

Дякую Буданову, Єрмаку, Усову, Малюку, Лубінцю і всім, хто допомагає.

І ми зробимо абсолютно все можливе й неможливе, щоб повернути кожного українця й кожну українку, яких досі утримують окупанти.

Я дякую всім, хто підтримує Україну в цей надзвичайно складний час!

Дякую кожному й кожній, хто воює й працює заради нашої держави!

Ми з вами витримали дев’ять місяців повномасштабної війни, і Росія так і не знайшла способу нас зламати. І не знайде. Маємо так триматись і надалі, як зараз! У єдності й допомагаючи одне одному.

Слава Україні!