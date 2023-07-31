Росія в нинішньому вигляді існувати не може, і не варто намагатися штучно продовжити існування путінського режиму – Михайло Подоляк

Нещодавні події в Росії свідчать про те, що вона більше не може існувати в її нинішньому вигляді, і міжнародній спільноті не варто боятися зміни путінського режиму. Таку думку висловив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню UkraineAlert Атлантичної ради.

Одним із доказів внутрішньої слабкості РФ і режиму Володимира Путіна він назвав заколот «вагнерівців», який сигналізує про неминучість змін у РФ.

«Повстання «Вагнера» показало, що за пропагандистським фасадом Кремля нічого немає. Тепер усі переконалися, що Путін – порожня оболонка. Король голий. Він не контролює ситуацію всередині Росії й зовсім не популярний. Прості росіяни все ще бояться сказати, що вони проти Путіна, але щойно «Вагнер» почав підніматися, публіка зааплодувала. При цьому ніхто не виявив інтересу до захисту путінського режиму», – констатував Михайло Подоляк.

На його переконання, незавершене повстання завдало непоправної шкоди репутації Путіна серед російської еліти. Протягом багатьох років Кремль проповідував мантру про те, що майбутнє Росії залежить від Володимира Путіна, а після повстання ПВК «Вагнер» багато представників істеблішменту перестало вірити в це.

«Тепер вони розуміють, що Путін не здатний виконувати ключові функції, які мають бути в будь-якого російського правителя», – переконаний радник очільника Офісу Глави держави.

«Він втратив повноваження верховного арбітра у внутрішніх суперечках, не може виступати гарантом міжнародних інтересів еліти. Найголовніше – він проявив боягузтво. Коли почався заколот, він зник із поля зору. У ситуації авторитарної політичної культури Росії це просто непростимо. Слабкий цар довго не проживе», – додав він.

Михайло Подоляк також зазначив, що повстання «Вагнера» стало довгоочікуваним підтвердженням уразливості Володимира Путіна, і висловив переконання, що це дає найкраще уявлення про те, як розвиватиметься російське вторгнення в Україну найближчими місяцями. Адже після провалу повстання стало очевидним, що російський Президент не може вважати лояльність російської армії чимось сталим.

Крім того, моральний дух армії країни-агресора ще більше підірваний тим, що Кремль не покарав жодного командира ПВК «Вагнер» за участь у путчі попри те, що загинули кілька російських військовослужбовців. Хоча сам Путін спочатку присягався придушити заколот, командир ПВК Євген Пригожин та інші лідери повстання залишаються на волі й навіть були запрошені до Кремля для особистої зустрічі з російським диктатором.

Михайло Подоляк вважає, що після такого приниження інші представники російського істеблішменту намагатимуться «оскаржити» владу Володимира Путіна – це лише питання часу.

На переконання радника керівника Офісу Президента, успіхи України на фронті стануть каталізатором наступної кризи в Росії.

«У міру того, як у Росії розгортатиметься внутрішня боротьба між угрупованнями, що ворогують, Україна зможе відновити повний контроль над міжнародно визнаними кордонами країни. Зрештою ми, ймовірно, станемо свідками масових протестів у Москві та падіння путінського режиму», – зазначив Михайло Подоляк.

Водночас він застеріг західних партнерів, яких може лякати потенційний розпад РФ, від спроб штучно продовжити існування путінського режиму.

«Росія не перестане існувати повністю, але всім уже має бути ясно, що в нинішньому вигляді вона існувати не може», – заявив радник керівника Офісу Президента.

Михайло Подоляк стверджує, що, хоча повна поразка Росії в Україні призведе до низки проблем у сфері безпеки, альтернатива значно гірша.

Він також наголосив на неприпустимості будь-яких закликів до врегулювання війни в Україні шляхом переговорів та заморозки конфлікту. На переконання радника керівника Офісу Президента, спроби нав'язати передчасний мир будуть розцінені у Москві як запрошення до нової війни.

«Будь-яка спроба досягти якогось компромісу з Путіним означатиме кінець української державності. Це нам зрозуміло. І українці не будуть єдиними жертвами», – сказав Михайло Подоляк.

«Якщо Росію не буде переможено, вторгнення Путіна буде виправдане, а весь його режим отримає нове життя. Наслідки для міжнародної безпеки будуть катастрофічними. Навіщо добровільно робити світ іще нестабільнішим?» – додав він.

Радник керівника Офісу Президента зазначив, що нинішня війна стане переломним моментом для міжнародної аудиторії та приведе до тектонічних зрушень у сприйнятті країн колишнього Радянського Союзу.

«Українці зараз демонструють свою силу на полі бою. Ми вже бачимо, як змінюється сприйняття України. Коли Росія буде переможена, ми нарешті станемо свідками історичної зміни ставлення міжнародної спільноти до всього регіону», – резюмував Михайло Подоляк.