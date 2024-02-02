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Росія відчуває біль від ваших дій – Президент відзначив нагородами військовослужбовців ГУР

3 лютого 2024 року - 14:51

Росія відчуває біль від ваших дій – Президент відзначив нагородами військовослужбовців ГУР

Президент України Володимир Зеленський вручив високі державні нагороди військовослужбовцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які виявили особливу мужність під час виконання спеціальних бойових завдань, зокрема знищення російського ракетного катера «Івановець».

Звертаючись до присутніх на зустрічі в Маріїнському палаці, Глава держави зазначив, що радий можливості особисто подякувати їм, а також усім воїнам ГУР.

«Багато зроблено вами, багато зроблено воїнами ГУР і на землі, і на морі. Росія справді відчуває біль від ваших дій, від дій ваших побратимів, і це важливо, щоб російські винуватці цієї війни втрачали щоденно від неї», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави особливо відзначив успіх воїнів ГУР на морі, а саме – ураження російського ракетного корабля «Івановець».

«Складна операція на рейді озера Донузлав – шість прямих влучань морських дронів у корпус «Івановця». Це було справді сильно. І я дякую вам за цю силу», – додав Президент.

Володимир Зеленський висловив переконання, що вся Україна пишається військовослужбовцями ГУР, які виконують завдання такої складності.

«Честь, що ви в нас є. Наше завдання – берегти, підтримувати вас. Я хочу вам подякувати за те, що ви бережете життя всіх, ризикуючи вашим», – сказав Президент.

Присутні також ушанували хвилиною мовчання пам’ять усіх героїв війни, які віддали свої життя заради України.

Глава держави вручив військовим ГУР Міноборони ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, ордени «За мужність» ІІІ ступеня.

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