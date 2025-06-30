Росія вкладається в безпілотну складову та планує збільшувати кількість дронів в ударах по нашій державі, ми готуємо нашу протидію – звернення Президента

Дорогі українці!

Кілька речей за цей день. Перше – перед новими перемовинами у Європі готуємось дуже ретельно. Провів нараду сьогодні з нашими військовими, з міністром оборони. Щодо дронів – буде більше нашого власного виробництва. Сьогодні ми обговорили й усе, що стосується замовлень, що стосується контрактів, і повні можливості нашого виробництва. Буду говорити з нашими партнерами про нові інвестиції в Україну – у нашу зброю. Пріоритет – дрони, дрони-перехоплювачі, дрони для далекобійних ударів. Звісно, це фронт і все, що потрібно для наших воїнів на передовій, усе, що реально стримує російські штурми. Я вдячний усім українським виробникам дронів – кожному розробнику, усім, хто старається зараз активно розвивати напрям перехоплювачів. Це надзвичайно важливо. Росія вкладається у безпілотну складову, Росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по нашій державі. Ми готуємо нашу протидію.

Ми продовжимо також роботу з партнерами щодо санкцій. Це дуже важливо. Вже фактично пів року Путін вкрав у дипломатії – іще пів року на додачу до всього часу цієї війни. Тиск потрібен. Триває робота щодо нових санкцій. Я дякую всім в Америці, усім у Європі та країнах «сімки», хто готує нові санкційні кроки. Будуть і рішення щодо синхронізації всіх санкцій: українських – в інших юрисдикціях і санкцій партнерів – у рішеннях РНБО. Потрібен відповідний темп, і сьогодні були визначені конкретні завдання щодо тематики санкцій.

Я провів нараду з міністром енергетики, також із керівником «Нафтогазу». Про те, що стосується нашої підготовки до нового опалювального сезону: генерація електрики, питання щодо газу. Ми маємо забезпечити Україну всім необхідним. І це стосується не тільки, до речі, забезпечення ресурсу – самої енергії, але й роботи всіх наших енергетиків, багатьох працівників і працівниць галузі. Сотні тисяч наших людей щоденно роблять усе для того, щоб Україна могла жити і щоб не було блекаутів. Ми пройшли вже три зими повномасштабної війни. Це колосальна робота для збереження стійкості всієї країни. Я дякую всім вам, у кого це фактично особистий результат, особистий здобуток. І ще одне.

Була сьогодні зустріч із міністром закордонних справ Німеччини та представниками німецьких оборонних компаній. Ми дуже цінуємо всю надану Німеччиною допомогу, і особливо щодо ППО та підтримання бюджетної стійкості нашої держави. Німеччина – серед глобальних лідерів. Важливо, що впроваджуємо тут, в Україні, виробництво – наше спільне виробництво зброї, сучасних зразків. Одна з цілей – вийти на системне виробництво ППО, і це – стратегічне завдання. Зараз також ми чуємо справді сильну політичну позицію Німеччини щодо НАТО для України. Німеччина разом із майже всіма країнами Альянсу розглядає шлях України в НАТО як незворотний. Так чи інакше, нам усім доведеться гарантувати безпеку у Європі сильною та справді дієвою архітектурою безпеки – тим, що за будь-якого сценарію дасть Європі надійний захист. Росія не змінює своїх планів і не шукає виходу із цієї війни. Навпаки, вони готуються до нових операцій, і зокрема на території європейських країн. У них такий принцип: росіяни шукають, де вийде. І вони мають побачити, що всюди їх буде чим зупиняти. Тому… Більше наших спільних виробництв, більше нашої стійкості, більше координації та ефективності нашої спільної архітектури безпеки в Європі.

Дякую всім, хто допомагає! Дякую кожному нашому воїну та всім, хто справді зміцнює нашу державу.

Слава Україні!