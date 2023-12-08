Росія знищує в депортованих дітей будь-які спогади про Україну, тому їх треба повертати на батьківщину якомога швидше – Андрій Єрмак на першій зустрічі Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголошує на важливості підтримання світовою спільнотою розробки дієвих інструментів, які забезпечать повернення незаконно депортованих Росією українських дітей. Про це він заявив під час участі в першій, установчій зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, що відбулася в Києві.

«Вкрай важливо разом працювати над розробкою механізмів міжнародного права, що дадуть змогу працювати задля повернення дітей. Це питання невідкладне, і баритися з ним не можна. Ця робота має відбуватися швидко, бо діти ростуть, а росіяни й надалі вчиняють ці злочини», – наголосив очільник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак подякував баронесі Гелені Кеннеді, яка є співголовою міжнародної експертної групи високого рівня Bring Kids Back UA, і всім присутнім за участь у сьогоднішній важливій зустрічі. Він наголосив, що питання повернення викрадених маленьких українців є пріоритетом для команди Президента Володимира Зеленського.

Тому під час зустрічі радників лідерів держав у межах реалізації Формули миру на Мальті було ініційоване створення Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, до якої долучилося вже понад 60 країн і міжнародних організацій.

Андрій Єрмак акцентував: Росія приховує дані про викрадених в Україні дітей та ігнорує будь-які запити міжнародної спільноти надати відповідну інформацію. Тому Україна майже не має достовірних відомостей про них та їхню подальшу долю. Він закликав учасників коаліції разом працювати над створенням механізмів для ідентифікації та відновлення документів, а також фізичного повернення дітей в Україну.

«У нас вже багато відомостей про те, як дітей викрадають росіяни, як вони стають жертвами жорстокого поводження, їм змінюють імена. І йдеться не про якісь окремі випадки», – констатував керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак зазначив: росіяни самі розповідають, що змінюють імена українським дітям, передають їх під опіку росіян, забороняють вживати українську мову.

«Це все докази того, що проти українського народу здійснюють геноцид», – наголосив він.

«Росіяни створюють такі системи, які спрямовані на те, щоб знищити в дітей будь-які спогади про Україну. Цих дітей налаштовують проти України, проти нашої культури, нашої мови. Щодня їх насичують фейками, дезінформують, кажуть, що їхніх батьків вбили або що батьки відмовилися від них і не шукають. Умови проживання вкрай кепські. Це геноцид. І найнебезпечніше те, що у ХХІ столітті немає реальних важелів впливу, міжнародних організацій, механізмів, щоб повернути цих дітей додому», – додав він.

Андрій Єрмак переконаний, що кожен такий злочин проти українських дітей має бути докладно задокументований як доказ для майбутнього розслідування не лише в Україні, але й у Міжнародному кримінальному суді.

Очільник Офісу Глави держави висловив сподівання, що завдяки інтенсивному обговоренню повернення дітей, яке є одним із пунктів української Формули миру, створенню міжнародної коаліції та робочої групи вдасться повернути всіх депортованих дітей додому, в Україну.

Андрій Єрмак подякував Катару, Ватикану й іншим країнам та міжнародним організаціям, які сприяють цим процесам. Зокрема, він нагадав, що в День святого Миколая, 6 грудня, було повернуто на батьківщину восьмеро маленьких українців.

Зі свого боку баронеса Гелені Кеннеді зазначила, що рада співпрацювати з Офісом Президента, бути співголовою експертної групи Bring Kids Back UA та сприяти поверненню незаконно депортованих Росією українських дітей.

Вона наголосила, що руйнування зв’язку між дітьми та їхніми сім’ями шкодить дитині й підриває моральний дух усього народу.

«Дитинство – це безцінний період людського життя, у який формується ідентичність, формується особистість, людина вчиться будувати стосунки з оточенням. Переривання цього процесу має серйозні наслідки. Тож цьому треба запобігти», – заявила Гелена Кеннеді й констатувала, що в цій справі надзвичайно важлива міжнародна підтримка.

Американський бізнесмен і філантроп, голова мережі фондів «Відкрите суспільство» Олександр Сорос у своєму виступі зазначив, що кількість викрадених українських дітей вже сягнула населення деяких європейських країн. За словами Олександра Сороса, він пишається тим, що Open Society Foundations і Міжнародний фонд «Відродження» підтримати ініціативу Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей. Він також висловився за необхідність затвердження резолюції ООН, щоб українських дітей можна було повернути вже зараз.

«Це спроба знищити наступне покоління українців, їхню ідентичність. У своїх промовах Путін дуже ясно висловлюється про те, що він збирається зробити з українцями. З огляду на це гостро постає необхідність притягнути до відповідальності цих злочинців», – заявив він.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час виступу зауважив: «Якщо щодня повертати хоча б одну депортовану дитину додому, Україні буде потрібно понад 55 років. Проте ми не можемо чекати так довго. Росія депортує українських дітей іще з 2014 року й продовжує робити це зараз. Минуло майже 10 років, відколи окупанти викрали 8-річну дитину. Тепер це дорослий юнак або дівчина. А діти ростуть дуже швидко, і Росія відбирає в них не тільки дитинство, але й родину, країну, національність».

Він додав: саме тому сьогодні відбулася перша зустріч Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей, до якої приєдналися 72 представники інших країн та міжнародних організацій. «Усе для того, щоб наші діти були вдома. Продовжуємо працювати, щоб в України та наших дітей було світле майбутнє вдома», – наголосив омбудсмен України.