Росіяни мають відчувати, що потенціалу для затягування війни у них більше не стане – Президент України за результатами розмови з Президентом Франції

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном, яка відбулася під час сьогоднішньої балістичної атаки Росії на Київ.

Глава держави подякував Емманюелю Макрону за підтримку. Президент наголосив, що потреба у додаткових пакетах ППО для України очевидна і з усіма партнерами ми працюємо заради відповідних рішень.

«На жаль, цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів. Важливо у відповідь посилити тиск на Росію, і спільні сміливі кроки мають бути», – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили виклики через послаблення санкцій проти нафтопродуктів. Президент України наголосив: росіяни мають відчувати, що потенціалу для затягування війни у них більше не стане. Триває предметна координація та підготовка зустрічей між Україною та партнерами.