Росіяни могли атакувати Польщу дронами для того, щоб партнери не передавали системи ППО Україні – Володимир Зеленський

Однією з можливих причин нападу Росії на Польщу дронами минулої ночі могло бути бажання вплинути на наших партнерів, щоб вони не передавали Україні системи ППО перед зимою. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної з Президентом Фінляндії Александром Стуббом пресконференції в Києві.

Глава держави також наголосив, що своєю атакою Росія хотіла перевірити політичну реакцію Північноатлантичного альянсу та його фізичну спроможність відбивати такі удари.

«На мій погляд, найстрашніше, що ця атака схожа на Крим психологічно. А чим це відрізняється? Просто зараз технологічна війна. Зараз не потрібні «зелені чоловічки», як їх називали, які просто зайшли на вашу територію. Сьогодні інша війна. Ту саму роль на території Польщі виконували безпілотники російського виробництва», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський акцентував, що Україна вже запропонувала Польщі свою допомогу, навчання та досвід, здобутий у захисті від російської агресії. За словами Президента, системи Patriot і SAMP/T не можуть допомогти в боротьбі з «шахедами», адже це дорога зброя, розроблена для збиття балістичних ракет: одна ракета до системи Patriot коштує близько 2-3 млн дол., тоді як ударний дрон – близько 100 тис. дол.

Глава держави наголосив, що Україна має унікальний досвід у побудові мультисистемного захисту та готова ділитися ним із партнерами.

«Працюють Повітряні сили, коли це потрібно, і працюють мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, різні формати різної зброї, включно з гелікоптерами та авіацією. Тобто тільки з мультисистемною побудовою можна боротися з масованою атакою дронів», – пояснив Президент.

Володимир Зеленський акцентував, що зараз важливо зосередитися на тому, щоб створити надійну, комплексну й дієву систему захисту Європи.