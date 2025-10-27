Президент:

Всі завдання щодо дипстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані, і це включає також розширення географії нашої далекобійності – звернення Президента

27 жовтня 2025 року - 19:52

27 жовтня 2025 року - 20:32

27 жовтня 2025 року - 19:47

27 жовтня 2025 року - 19:20

26 жовтня 2025 року - 19:09

Робочий візит Президента України до Великої Британії

24 жовтня 2025 року - 14:25

27 жовтня 2025 року - 20:32

Оборонна підтримка України та ветеранська політика: Президент зустрівся з віцепрем’єр-міністром Хорватії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Хорватії Іваном Анушичем.

«Дуже раді вітати вас у нашій країні. Ми хороші друзі з вашим Прем’єр-міністром і дуже вдячні вашому уряду, народу за повну підтримку нашої країни», – зазначив Глава держави.

Президент подякував за виділений 14-й пакет військової допомоги від Хорватії та запланований до кінця цього року 15-й пакет.

Володимир Зеленський та Іван Анушич обговорили важливість реалізації проєктів у межах ініціативи PURL, зокрема щодо засобів ППО, та використання можливостей механізму SAFE.

Президент також подякував за особисту участь віцепрем’єр-міністра в Міжнародній ветеранській конференції, що відбулася 9–10 жовтня в хорватському Спліті. Глава держави наголосив, що ветеранська політика та соціальна реінтеграція – дуже важлива й чутлива тема для України. Наша країна зацікавлена у відповідному досвіді Хорватії.

«Ми готові допомагати вашим ветеранам. Ми знаємо, наскільки складно військовослужбовцям, які повернулися з лінії зіткнення в цивільне життя. Це складне завдання, але це можливо», – зазначив Іван Анушич.

Віцепрем’єр Хорватії також розповів, що відвідав Бучу та вшанував пам’ять людей, які загинули за свободу України та цінності демократії. Він наголосив, що його країна підтримує Україну з першого дня повномасштабної війни і продовжуватиме це робити.

