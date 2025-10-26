Тільки за один цей тиждень росіяни застосували проти України майже 1200 ударних дронів і вже 50 ракет різних типів – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Вже завершився сьогодні розбір завалів на місці влучання російського «шахеда» по будинку в Києві. Від ночі працювали рятувальники. Було доволі тривалим і гасіння пожеж. Станом на зараз на всіх локаціях роботи завершені. Тільки за сьогодні й тільки в Києві від російської атаки три людини загинули й ще 31 людина постраждала – серед них є діти, сім дітей. Ми дякуємо кожному, хто допомагає людям, – кожному рятувальнику, всім у комунальних службах, хто дійсно працює, щоб допомогти.

Тільки за один цей тиждень росіяни застосували проти України майже 1200 ударних дронів і вже 50 ракет різних типів – більшість якраз балістичні. Захист від такої загрози може бути тільки спільною справою – жодна нація у світі не має залишатись наодинці проти такого. І за цей тиждень ми ще наблизились до необхідних рішень: була моя розмова з канцлером Німеччини, також ми говоримо з деякими іншими партнерами в Європі щодо «петріотів». Окремо хочу подякувати Британії та Франції – є рішення Франції щодо додаткових винищувачів «Міраж» для України та ракет для ППО, Британія допомагатиме нам із ППО й надалі – теж ракетами, і у виробництві дронів-перехоплювачів – дякую за це. Є також нові рішення про внески у програму PURL – Фінляндії та Іспанії. Це програма, щоб купувати американську зброю – ті ж таки ракети для «петріотів». Ми чітко працюємо над цим. Чітко працюють і наші оборонні домовленості з європейцями, ми готуємо нові проєкти – буде більше нашого спільного виробництва зброї. І щоб світ міг говорити з Росією з позиції сили, ми самі в Україні маємо бути на сильних позиціях. Важливо завжди порівнювати, що росіянам наказували зробити й на яку дату, і що вони насправді змогли.

Український спротив – справді героїчний. Я дякую кожному, хто в бою, на бойових постах, хто тренує й допомагає нашому захисту, я дякую кожному, хто працює на оборону та заради нашої держави. Цими днями є хороші новини від наших українських десантників: наша 82-га Буковинська бригада – на Покровському напрямку, у Мирноградській громаді. І кожен такий результат на Покровському напрямку зараз – це надзвичайно складно, але надзвичайно важливо. Саме там, проти Покровська, росіяни зосередили основну свою ударну групу – і це значна кількість військ окупанта. Звісно, це дає складну ситуацію і в Покровську, в усіх сусідніх районах. Жорсткі бої в місті, на підступах до міста, є ДРГ в місті. Важко з логістикою. Але треба й надалі знищувати окупанта, треба й надалі завдавати росіянам якнайбільше втрат. Російські плани їхньої наступальної кампанії за десять місяців цього року вкотре були розвалені завдяки сміливості саме наших воїнів, і всі строки, які їм Путін визначав, російська армія не витримала, і це не вперше. Багато зроблено в рамках Добропільської операції. У цих районах є й суттєве поповнення «обмінного фонду» для України. Я дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, які воюють там, на Донеччині. Також у Купʼянську й на Запоріжжі – усе це допомагає нашим позиціям у дипломатії, дуже допомагає, загалом нашим відносинам зі світом, завдяки вашій силі, українські воїни, світ і надалі має силу, має мотив тиснути на Росію за цю війну. Тиснути, щоб Росія була змушена цю війну закінчити.

Хочу відзначити за результати на фронті цього тижня, окрім уже згаданої 82-ї бригади ДШВ, також підрозділи 1-го штурмового полку, 25-ї повітрянодесантної бригади, 33-ї механізованої бригади, також 4-го батальйону 71-ї єгерської бригади, 92-ї штурмової та 93-ї механізованої бригад, а також воїнів 132-го розвідбату – дякую всім вам! І це Донеччина. Також за бої на Харківщині – і це в Купʼянську передусім – відзначу підрозділи нашої 127-ї важкої механізованої бригади – молодці, воїни! Олександрівський напрямок – 414-та бригада безпілотних систем – дякую, також 5-та штурмова бригада, 225-й та 425-й окремі штурмові полки і 141-ша механізована бригада – дякую вам, воїни! Дякую всім, хто розуміє, що саме на фронті, саме в оборонному виробництві, саме у стійкості наших людей реально здобувається можливість не тільки України, а всієї Європи зберегти себе та захистити нормальне життя. Дякую всім, хто з нами, дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!