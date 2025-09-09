Росіяни продовжують вбивати, і жахливо, що немає достатньо сильної реакції глобальних суб’єктів – звернення Президента

Шановні українці!

Жахливий сьогодні був удар росіян по селищу Ярова на Донеччині – удар керованої авіабомби. Росіяни точно знали, куди б’ють, і точно бачили, що б’ють по цивільних. Це були звичайні люди, які отримували пенсії. Станом на зараз відомо: 24 людини загинули, мої співчуття. Поранені ще 19. Усім надається необхідна допомога. І це тільки один удар із багатьох, якими росіяни щодня б’ють по українцях – по наших людях, по нашій державі. Росіяни продовжують вбивати, і жахливо, що немає достатньо сильної реакції глобальних суб’єктів. Саме це Путін сприймає як дозвіл воювати далі – якщо немає сильного тиску, якщо немає достатньо сильних дій у відповідь. Російська економіка, російська держава мають відчувати біль щоразу, коли вбивають, щоразу, коли завдають таких ударів.

Ще із цього лютого росіяни відмовляються від усіх пропозицій припинення вогню. Тижнями Росія не може – і не хоче – сказати щось конкретне у відповідь Сполученим Штатам Америки про формат зустрічі лідерів. Росія вкладається у війну й тільки у війну. Сила потрібна у відповідь. І ми говоримо про посилення нашої ППО – потрібні більш швидкі рішення щодо систем, «петріоти» передусім. Я хочу подякувати, хто в цьому підтримує нас. «Рамштайн» на цьому тижні має дати конкретні результати щодо ППО та у фінансах на програму PURL, яка дає змогу купувати американську зброю. Вересень має бути результативним для цієї програми. Я хочу подякувати кожній країні, з якою нарощуємо і двосторонню нашу співпрацю. Усе, що дає нам більше можливостей захищати життя, – усе має значення.

Важливо, щоб і надалі працювали та посилювалися санкції проти Росії. Наша команда працює із європейцями, з американцями, із країнами «сімки» на всіх рівнях: уряд, команда Офісу. Є розуміння, що без нових санкцій не буде прогресу в дипломатії та в усіх намагань завершити війну. І час важливий. Надто довго вже немає посилення тиску на Росію, яке б ударило відчутно й без затримок саме по російській воєнній машині – саме по тих галузях і сферах, які впливають на агресію. Відкладені ефекти на економіку не працюють – росіяни постійно це доводять новими ударами. Сьогоднішнє вбивство росіянами українців у Яровій – звичайних цивільних, літні люди, які просто очікували пенсії, – це злочин із будь-якої точки зору. В таких питаннях – про життя людей – немає поділу на Захід і Схід, на ліберальні демократії чи будь-які інші. Для всіх людей це вбивство, очевидно. Кожен, хто заявляв, що війну треба завершувати, повинен на таке реагувати. Китай, Індія, Латинська Америка, Японія, Європа, арабські країни, Сполучені Штати чи будь-хто інший.

Зараз говорив із Прем’єр-міністром Норвегії – ми дуже цінуємо його підтримку, дякуємо за його співчуття. Хочу подякувати також Антоніу Кошті, єврокомісарам, іншим, хто вже висловився. Разом треба визначити такий шлях тиску Росії, який може стати шляхом до закінчення війни. Інших шляхів немає. Дякую всім, хто достатньо рішучий. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною!

Слава Україні!