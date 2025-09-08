Росіяни зараз концентрують знову удари проти енергетики; звісно, відповіді наші на це є й будуть – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Провів сьогодні Ставку – передусім технологічні питання. Наявність систем ППО та ракет до них, графік виробництва, графік постачання. Захист нашої української критичної інфраструктури, передусім енергетики. Росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики. Звісно, відповіді наші на це є й будуть, але головне – це стабільність системи. Були доповіді щодо нашого виробництва дронів: якість дронів, кількісні показники. Я вдячний усім виробникам, які збільшують постачання, і зокрема далекобійної зброї.

Були також сьогодні доповіді військових. Фронт, забезпечення наших сил. Найбільше уваги – Донеччині, Харківщині, Запоріжжю. Постійні російські удари по Херсону. Жорсткі активні дії тривають і в прикордонні Сумщини. Вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість і знищення окупанта. За результатами тижня варто особливо відзначити воїнів 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад, 92-гу окрему штурмову бригаду, 5-ту окрему штурмову, 14-ту бригаду оперативного призначення, також 1-й, 33-й, 214-й, 225-й та 425-й окремі штурмові полки. Дякую кожному – кожному підрозділу.

Напередодні ґрунтовно говорили з міністром оборони України Денисом Шмигалем, тривала нарада щодо деталей забезпечення осені – зими цього року й бюджету наступного. Міністр цими днями буде на зустрічі «Рамштайн» – ключові цілі ми визначили. Посилення ППО – ціль номер один для цього «Рамштайну» та загалом наших контактів у Європі та США. Визначили також із міністром пріоритети на 2026 рік. Це стосується як основних засобів, які потрібні Силам оборони, так і коштів. Попереду багато роботи з нашими партнерами, у цій роботі ми маємо всі бути однаково ефективними – усі державні інституції, кожен, хто контактує з нашими друзями у світі, усі, хто працює на оборону. Українська армія має бути – і буде! – незмінно сильною.

Були сьогодні на Ставці доповіді також щодо інфраструктури зв’язку в Україні – мобільний зв’язок, захист мереж. Принципово, щоб у всіх наших громадах був нормальний доступ для зв’язку, і щодо цього потрібно ще попрацювати відповідним структурам.

І ще одне за сьогодні.

Провів нараду з Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко та міністром соціальної політики Денисом Улютіним про виконання соціальних зобов’язань, підготовку наступного року в межах бюджетних можливостей. Важливо, що держава виконує свої зобов’язання, забезпечує всі необхідні виплати. І саме так буде надалі. І це також один із доказів стійкості України, ефективності України – навіть у час повномасштабної війни Україна зберігає свою соціальну систему та здійснює виплати.

Дякую всім, хто державі в цьому допомагає, дякую кожному, хто сплачує податки, зберігає робочі місця та допомагає забезпечувати оборону та українців.

Слава Україні!