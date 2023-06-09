Росією керують нелюди, які особисто є найбільшою катастрофою на планеті – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Сьогодні був дуже довгий, важкий день. Херсон і область, Миколаївщина, міста й громади нашої Дніпровщини. Наради, зустрічі, евакуаційні пункти, міжнародне звернення.

Перше. На всіх рівнях держави та місцевої влади ми працюємо, щоб урятувати якнайбільше людей із затоплених районів. Евакуація триває. Всюди, де можемо витягнути людей із зони затоплення, робимо це. ДСНС, поліція, військові – молодці! Кожен і кожна, хто залучений, – я хочу вам подякувати!

Друге. На нашій вільній території є присутність міжнародних організацій, конкретна допомога. Зокрема, це український Червоний Хрест та багато інших. Я вдячний кожній організації, кожному волонтеру, кожній компанії, які реально долучилися до рятувальної операції.

І очевидно, що відсутність деяких міжнародних організацій у зоні лиха зараз саме на окупованій території – того ж таки Міжнародного Червоного Хреста, – відсутність їхньої допомоги нашим людям на окупованій території для таких організацій, мені здається, це неправильно і є просто самознищенням.

Третє. Російські терористи намагаються ще погіршити ситуацію, яку вони спричинили своїм екоцидом. Абсолютно свідомо. Вони продовжують обстрілювати Херсон і громади області, вже затоплені терористами ж. Вони обстрілюють навіть точки евакуації, що є вже таким проявом зла, на яке, мабуть, жодні терористи у світі, окрім російських, не йшли.

Окупанти повністю кинули напризволяще людей на лівобережній частині Херсонщини. Там уже другу добу лише розширюється катастрофа. І це також абсолютно свідомий вибір російського керівництва. Немає зараз у світі тих, хто не побачив би, що Росією керують нелюди. Нелюди, які особисто і є найбільшою катастрофою на планеті сьогодні.

Ми маємо зробити разом із партнерами все, щоб світ довів, що вміє справлятись із такими катастрофами, із такими терористами.

Ситуація з питною водою в наших містах і громадах. Керівники на місцях і в уряді розуміють порядок кроків. Рішення є, ресурси є, гроші є. Зробимо все, щоб забезпечити людей питною водою попри цю катастрофу. Може бути дискомфорт, але ми все зробимо. Окремо провів сьогодні нараду щодо водопостачання й безпеки людей у містах і громадах Дніпровщини – був там особисто. Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Покров та інші громади – говорили про це.

Ситуація з інфраструктурою, природними збитками. Шкода від російського теракту дуже значна, це всім зрозуміло. Але має бути зрозуміло й те, що немає альтернатив, окрім максимального відновлення й максимальної відбудови. Можливо, це Росія залишиться спустошеною після Путіна, але не Україна.

І ще одне. Обов’язкове. Безпека. Постійно в комунікації з нашими військовими. Командувачі – «Хортиця», «Таврія», усі, хто залучений на найбільш гарячих напрямках. Донеччина – дуже жорсткі бої. Але є результат, і я вдячний усім, хто забезпечує цей результат! Бахмут – молодці. Крок за кроком. Дякую кожному нашому воїну! Авдіївка, Марʼїнка, увесь схід, ситуація на півдні, ситуація після підриву росіянами дамби нашої рідної Каховки – бачимо кожну деталь. Але озвучувати – не сьогодні.

Дякую нашому народові!

Слава Україні!