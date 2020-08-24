Розпочалася робоча поїздка Президента на Дніпропетровщину

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області.

Глава держави ознайомиться з перебігом реконструкції інфраструктурних об'єктів, які входять до Національної програми «Велике будівництво», та візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року.

Президент також побуває на місцевих підприємствах і відвідає школу.

Крім того, Володимир Зеленський разом із заступником Державного секретаря США Стівеном Біганом проведуть зустріч з ветеранами АТО/ООС, учасниками проекту Invictus Kryvbas та оглянуть виробничі потужності одного з підприємств.