Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Промова Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України
Промова Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України

24 серпня 2020 року - 17:29

Переглянути всі відео
ностанні новини

Розпочалася робоча поїздка Президента на Дніпропетровщину

26 серпня 2020 року - 10:10

Володимир Зеленський: Для мене дуже важливо, щоб після президентства я міг спокійно ходити вулицями своєї країни

26 серпня 2020 року - 08:42

Україна має бути країною, яку запросять до Європейського Союзу, але рішення залишиться за нами – Президент

26 серпня 2020 року - 08:40

Володимир Зеленський: За шість років не створено жодного переговорного майданчика з питання деокупації Криму, але ми це виправимо

26 серпня 2020 року - 08:09

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у заходах з нагоди 29-ї річниці Дня Незалежності України
Участь Президента у заходах з нагоди 29-ї річниці Дня Незалежності України

24 серпня 2020 року - 10:48

Перейти до всіх галерей

Розпочалася робоча поїздка Президента на Дніпропетровщину

26 серпня 2020 року - 10:10

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області.

Глава держави ознайомиться з перебігом реконструкції інфраструктурних об'єктів, які входять до Національної програми «Велике будівництво», та візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року.

Президент також побуває на місцевих підприємствах і відвідає школу.

Крім того, Володимир Зеленський разом із заступником Державного секретаря США Стівеном Біганом проведуть зустріч з ветеранами АТО/ООС, учасниками проекту Invictus Kryvbas та оглянуть виробничі потужності одного з підприємств.

Версія для друку