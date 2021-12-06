Розпочалася тристороння зустріч президентів України, Литви та Польщі

Президент України Володимир Зеленський, Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда та Президент Республіки Польща Анджей Дуда проводять тристоронню зустріч у державній резиденції «Синьогора» в Івано-Франківській області.

Польський і литовський лідери зранку прибули до резиденції, де їх зустрів Глава Української держави.

Після неформального спілкування розпочалася тристороння зустріч. Після її завершення буде підписано спільну заяву президентів України, Польщі й Литви.

Володимир Зеленський, Гітанас Наусєда та Анджей Дуда також зустрінуться з представниками ЗМІ.