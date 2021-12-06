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Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України
Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України

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Тристороння зустріч президентів України, Польщі та Литви в Івано-Франківській області
Тристороння зустріч президентів України, Польщі та Литви в Івано-Франківській області

20 грудня 2021 року - 12:44

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Розпочалася тристороння зустріч президентів України, Литви та Польщі

20 грудня 2021 року - 12:52

Розпочалася тристороння зустріч президентів України, Литви та Польщі

Президент України Володимир Зеленський, Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда та Президент Республіки Польща Анджей Дуда проводять тристоронню зустріч у державній резиденції «Синьогора» в Івано-Франківській області.

Польський і литовський лідери зранку прибули до резиденції, де їх зустрів Глава Української держави.

Після неформального спілкування розпочалася тристороння зустріч. Після її завершення буде підписано спільну заяву президентів України, Польщі й Литви.

Володимир Зеленський, Гітанас Наусєда та Анджей Дуда також зустрінуться з представниками ЗМІ.

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Тристороння зустріч президентів України, Польщі та Литви в Івано-Франківській області

20 грудня 2021 року - 12:44
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