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Зустріч Президента України з Президентом Республіки Молдова
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Розпочалася зустріч президентів України та Молдови

12 січня 2021 року - 11:20

Розпочалася зустріч президентів України та Молдови

У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Молдова Майї Санду, яка перебуває в Україні з офіційним візитом.

На площі перед Маріїнським палацом рота почесної варти відрапортувала високій гості. Пролунали гімни України та Молдови, після чого глави держав здійснили обхід воїнів почесної варти.

Володимир Зеленський та Майя Санду представили членів української та молдовської делегацій.

Потому розпочалася зустріч глав держав у форматі «віч-на-віч», після якої заплановані українсько-молдовські переговори в розширеному складі під головуванням Президента України та Президента Республіки Молдова.

Після завершення перемовин очікується підписання двосторонніх документів.

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Зустріч Президента України з Президентом Республіки Молдова

12 січня 2021 року - 12:05
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