Розраховуємо на підтримку Данією початку переговорів про вступ – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із делегацією Ради зовнішньої політики Фолькетингу (парламенту) Данії на чолі з головою Ради Мікеелем Острупом Єнсеном.

Співрозмовники обмінялися думками про стан протидії російській збройній агресії й безпекову ситуацію в Україні та регіоні. У цьому контексті Ігор Жовква подякував Данії за нещодавнє рішення про заснування Фонду підтримки України обсягом 1 млрд дол., а також виділення нашій державі дев’ятого пакету оборонної підтримки на суму близько 142 млн дол.

«Військова допомога наших партнерів – основа успіхів України у поверненні своїх територій. Цінуємо, що Данія є нашим надійним другом на цьому шляху. Данія – активний контрибутор танкової коаліції. Позитивно розцінюємо перспективи заснування авіаційної коаліції, зокрема за активної участі Данії. Розраховуємо на дедалі більшу сміливість кожної нації в питанні розширення військової допомоги Україні й пришвидшення темпів її постачання на територію нашої держави», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Співрозмовники докладно зупинилися на модальностях імплементації формули миру Президента Володимира Зеленського й баченні української сторони безпекових гарантій з боку іноземних партнерів. У цьому контексті було обговорено очікування України від цьогорічного саміту НАТО у Вільнюсі й перспективу членства України в Альянсі.

«Саміт НАТО у Вільнюсі має стати віхою в історії відносин України з Альянсом. Очікуємо на конкретні практичні результати об’єднаної північноатлантичної спільноти щодо практичної й політичної підтримки членства України в НАТО. Наша держава довела свою відповідність стандартам Альянсу та взаємосумісність із його збройними силами на полі бою. Українська армія демонструє оперативне опанування керуванням західним озброєнням та максимальну ефективність його використання у боротьбі з ворогом», – наголосив Ігор Жовква.

Окремо сторони торкнулися теми європейської інтеграції України. Заступник керівника Офісу Президента детально поінформував депутатів Фолькетингу про перебіг реформування країни й успіхи у сфері адаптації українського законодавства до права ЄС.

«Ми розраховуємо на підтримку Данією рішення ЄС про початок перегорів з Україною про вступ. Зі свого боку Україна робить усе можливе для якісної підготовки переговорної основи та досягнення максимально можливих успіхів у реформуванні з метою забезпечення високих темпів прогресу на шляху до вступу», – резюмував Ігор Жовква.