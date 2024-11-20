Розраховуємо на вагомий внесок країн Північної Європи у підтримку українського виробництва зброї наступного року – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч із директорами з питань безпекової політики міністерств закордонних справ Данії, Ісландії, Норвегії, Швеції, Фінляндії.

За дорученням Президента він обговорив із партнерами результати четвертого саміту Україна – Північна Європа, який відбувся 28–29 жовтня у Рейк’явіку, та підготовку до наступного.

Головні теми зустрічі – подальші спільні зусилля для зміцнення української протиповітряної оборони та посилення спроможностей армії.

Окрема увага – підсумкам візиту Прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен в Україну у звʼязку з 1000 днів повномасштабної російської агресії, одним із ключових результатів якого є рішення про збільшення внеску Данії у виробництво зброї в Україні на 130 млн євро.

«Вдячні Данії за те, що стала першою країною, яка повірила в українських виробників новітнього озброєння та зробила значний внесок у запуск його виготовлення. Потребуємо додаткового фінансування з метою посилення оборонних спроможностей нашої держави та безпеки в регіоні. Розраховуємо на розширення підтримки в цьому напрямі з боку країн Північної Європи у 2025 році», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Крім того, під час зустрічі детально обговорили План перемоги, шляхи його реалізації та скоординували спільні кроки заради досягнення справедливого миру для України найближчим часом.

Ігор Жовква подякував країнам Північної Європи за підтримку євроатлантичної інтеграції України.