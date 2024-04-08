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Розраховуємо на якісне виконання безпекової угоди з Італією – Ігор Жовква

9 квітня 2024 року - 09:20

Розраховуємо на якісне виконання безпекової угоди з Італією – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч із Послом з особливих доручень МЗС Італії та уповноваженим з підготовки Конференції з питань відбудови України Давіде Ла Чечіліа.

Ігор Жовква подякував італійській стороні за Угоду про співробітництво у сфері безпеки, яку нещодавно підписали лідери двох держав.

«Важливий компонент укладеної Угоди – відновлення критичної інфраструктури України, а також патронат Італії над Одесою та Одеською областю. Розраховуємо на її якісну імплементацію», – наголосив Ігор Жовква.

Окрему увагу співрозмовники приділили підготовці цьогорічної берлінської Конференції з питань відновлення України та наступній такій Конференції, яка відбудеться в Італії.

Сторони обговорили подальшу реалізацію пріоритетів італійського головування в «Групі семи» цього року та скоординували можливості проведення спільних заходів на підтримку України.

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