Розраховуємо на якісне виконання безпекової угоди з Італією – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч із Послом з особливих доручень МЗС Італії та уповноваженим з підготовки Конференції з питань відбудови України Давіде Ла Чечіліа.

Ігор Жовква подякував італійській стороні за Угоду про співробітництво у сфері безпеки, яку нещодавно підписали лідери двох держав.

«Важливий компонент укладеної Угоди – відновлення критичної інфраструктури України, а також патронат Італії над Одесою та Одеською областю. Розраховуємо на її якісну імплементацію», – наголосив Ігор Жовква.

Окрему увагу співрозмовники приділили підготовці цьогорічної берлінської Конференції з питань відновлення України та наступній такій Конференції, яка відбудеться в Італії.

Сторони обговорили подальшу реалізацію пріоритетів італійського головування в «Групі семи» цього року та скоординували можливості проведення спільних заходів на підтримку України.