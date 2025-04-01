Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Ми передали американській стороні всю інформацію про російські порушення щодо енергетики – звернення Президента
Ми передали американській стороні всю інформацію про російські порушення щодо енергетики – звернення Президента

1 квітня 2025 року - 21:36

Переглянути всі відео
ностанні новини

Розраховуємо на єдність країн ЄС навколо переговорного процесу щодо вступу України у Європейський Союз – Ігор Жовква

2 квітня 2025 року - 10:05

Продовження підтримки та наближення достойного миру: Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччини

1 квітня 2025 року - 22:37

Ми передали американській стороні всю інформацію про російські порушення щодо енергетики – звернення Президента

1 квітня 2025 року - 21:34

Президент обговорив із міністром закордонних справ Литви підтримку України

1 квітня 2025 року - 20:52

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента і першої леді в заходах з нагоди третьої річниці звільнення Бучі від російських загарбників
Участь Президента і першої леді в заходах з нагоди третьої річниці звільнення Бучі від російських загарбників

31 березня 2025 року - 15:11

Перейти до всіх галерей

Розраховуємо на єдність країн ЄС навколо переговорного процесу щодо вступу України у Європейський Союз – Ігор Жовква

2 квітня 2025 року - 10:05

Розраховуємо на єдність країн ЄС навколо переговорного процесу щодо вступу України у Європейський Союз – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із головою федеральної землі Нижня Австрія, членом керівної Австрійської народної партії Йоганною Мікль-Ляйтнер, яка перебувала з візитом в Україні разом із представниками 40 австрійських компаній.

Одна з основних тем зустрічі – безпекова ситуація в Україні та зусилля нашої держави й усіх партнерів для наближення справедливого та сталого миру.

Ігор Жовква подякував Австрії й окремо федеральній землі Нижня Австрія за надану допомогу, яка перевищила 800 млн євро, і закликав нарощувати підтримку нашої держави в пріоритетних напрямах.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив на тому, що важливо надати Україні надійні гарантії безпеки в усіх важливих сферах, зокрема фінансово-гуманітарній, а також сприяти незворотному руху нашої держави до членства у Європейському Союзі, як передбачає Конституція України. Основну увагу під час обговорення приділили саме цій темі. 

«Вдячні Австрії за тверду підтримку членства України в ЄС. Україна виконала всі умови для відкриття першого кластера «Основи». Розраховуємо на єдність країн ЄС навколо переговорного процесу України, яка базуватиметься на прогресі України та його об’єктивній оцінці з боку ЄС», – зазначив Ігор Жовква.

Версія для друку