Розраховуємо на єдність країн ЄС навколо переговорного процесу щодо вступу України у Європейський Союз – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із головою федеральної землі Нижня Австрія, членом керівної Австрійської народної партії Йоганною Мікль-Ляйтнер, яка перебувала з візитом в Україні разом із представниками 40 австрійських компаній.

Одна з основних тем зустрічі – безпекова ситуація в Україні та зусилля нашої держави й усіх партнерів для наближення справедливого та сталого миру.

Ігор Жовква подякував Австрії й окремо федеральній землі Нижня Австрія за надану допомогу, яка перевищила 800 млн євро, і закликав нарощувати підтримку нашої держави в пріоритетних напрямах.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив на тому, що важливо надати Україні надійні гарантії безпеки в усіх важливих сферах, зокрема фінансово-гуманітарній, а також сприяти незворотному руху нашої держави до членства у Європейському Союзі, як передбачає Конституція України. Основну увагу під час обговорення приділили саме цій темі.

«Вдячні Австрії за тверду підтримку членства України в ЄС. Україна виконала всі умови для відкриття першого кластера «Основи». Розраховуємо на єдність країн ЄС навколо переговорного процесу України, яка базуватиметься на прогресі України та його об’єктивній оцінці з боку ЄС», – зазначив Ігор Жовква.