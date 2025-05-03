Розвиток артилерійської ініціативи та створення школи підготовки пілотів F-16: відбулася зустріч президентів України та Чехії

У Празі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Чехії Петром Павелом, під час якої йшлося про продовження оборонної, політичної та гуманітарної підтримки України.

Глава Української держави подякував Чехії та чеському народові за незмінну й принципову, абсолютно щиру підтримку України під час повномасштабної війни та прихильність до українських громадян.

Серед ключових тем зустрічі – чеська артилерійська ініціатива. Володимир Зеленський зазначив, що Чехія вже дуже допомогла, і цьогоріч Україна розраховує на не менш результативну співпрацю – ідеться про 1,8 млн снарядів. Крім того, в понеділок відбудеться зустріч Президента України з представниками чеських оборонних компаній.

Лідери також обговорили наступні кроки у розвитку авіаційної коаліції – створення українсько-чеської школи F-16 для підготовки пілотів.

«Очевидно, що станом на зараз із безпекових причин ми не можемо відкрити таку базу в Україні. Російські удари щодня тривають. І тому ми працюємо з партнерами, щоб такі школи змогли відкритися за межами України. І це буде. Ми домовилися, що Чехія буде з нами у реалізації відповідних рішень», – зазначив Президент України.

Окремо йшлося про дипломатичну роботу з ключовими партнерами – США та Європою, щоб збільшити тиск на РФ та змусити її піти на реальні кроки заради закінчення війни. Для цього необхідне посилення санкцій проти Росії, подальша підтримка України та відчутне зростання оборонної взаємодії в усій Європі.

«Ми вважаємо, що припинення вогню абсолютно можливе в будь-який момент – хоч відсьогодні – і має тривати щонайменше 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Я вдячний Чехії за підтримку нашої позиції», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент також відзначив ініціативу Чехії щодо відбудови українських медичних закладів. Відновлення лікарень є пріоритетом для нашої держави. Завтра перші леді України та Чехії разом відкриють масштабну конференцію «Ініціатива у сфері охорони здоров’я для України».

Петр Павел зазначив, що мир, якого прагнуть досягти Україна та її партнери, має бути справедливим для країни, на яку напали.

«Ми підтримуємо Україну із самого початку. Я вважаю це принциповим і правильним», – наголосив він.

За його словами, Чехія продовжить оборонну допомогу, а також підтримуватиме Україну у прагненні вступити до ЄС та в повоєнній відбудові.