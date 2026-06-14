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Важливо, що американське суспільство повністю підтримує наше українське прагнення до достойного миру – звернення Президента
Важливо, що американське суспільство повністю підтримує наше українське прагнення до достойного миру – звернення Президента

14 червня 2026 року - 19:44

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Робочий візит Президента України до Франції для участі в саміті G7
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Розвиток партнерства в різних сферах і реалізація спільних проєктів: Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністром Індії

17 червня 2026 року - 20:04

Розвиток партнерства в різних сферах і реалізація спільних проєктів: Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністром Індії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Лідери обговорили розвиток двосторонніх відносин у різних сферах, зокрема промислові та інші спільні проєкти, які можуть реалізувати Україна та Індія. Окрема увага – роботі спільних підприємств і вже досягнутим результатам.

Володимир Зеленський і Нарендра Моді обмінялися думками щодо потенціалу такого взаємовигідного партнерства та погодилися, що важливо його розвивати.

Прем’єр-міністр Індії наголосив, що готовий оперативно розглянути всі пропозиції України. Лідери домовилися, що команди будуть у контакті.

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Робочий візит Президента України до Франції для участі в саміті G7

16 червня 2026 року - 14:45
В Евіані Президент Володимир Зеленський узяв участь у зустрічі у форматі G7 – Україна, 16 червня 2026 року.
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