Розвиток повітряних спроможностей та підтримка української енергетики: Президент зустрівся з Прем’єром Швеції

У шведському місті Лінчепінгу Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Глава держави подякував за 4 млрд дол. військової допомоги нашій країні на цей рік та всю надану підтримку.

Одна з ключових тем обговорення – посилення оборонних спроможностей України. Зокрема, наша країна розглядає літаки JAS 39 Gripen як один із найефективніших елементів цього й розраховує на отримання перших «гріпенів» у 2026 році. Крім того, говорили про навчання українських пілотів на цих винищувачах.

На частині території аеропорту Лінчепінга, що належить шведському підприємству Saab, лідерам продемонстрували можливості винищувачів Gripen під час кількахвилинного авіашоу, зокрема швидкий зліт і посадку, маневреність літаків і навички пілотів, які ними керують.

Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон також обговорили ситуацію з ППО й реалізацію ініціативи PURL. Швеція однією з перших зробила внесок у 275 млн дол. разом із Норвегією та Данією, що загалом склало 500 млн дол., та готова розширити свою участь у цій програмі.

Особлива увага – українській енергетиці, що зазнає постійних атак з боку Росії. Лідери обговорили актуальні потреби нашої країни: обладнання для аварійних і ремонтних робіт, устаткування для газовидобувних об’єктів та фінансування закупівлі природного газу.

Крім того, Глава держави поінформував про комунікацію зі США та іншими партнерами.

«Факт у тому, що Росія реагує тільки на силу – силу тиску, і саме тому ми внесли тематику далекобійних можливостей, а саме «томагавків», у порядок денний із партнерами», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України та Прем'єр-міністр Швеції скоординували позиції напередодні зустрічей, які відбудуться цього тижня в Європі, – засідання Європейської ради у Брюсселі та коаліція охочих у Лондоні.