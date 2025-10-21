Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністром Швеції спілкування з представниками медіа

Шановні присутні, Ульфе, команда, міністри!

Дорога Швеціє!

Сьогодні ми відкриваємо, безумовно, нову й дуже змістовну сторінку наших відносин – України та Швеції. Та й більше – загалом безпекових відносин у Європі. Сьогодні є такий перший документ між нашими країнами, який відкриває шлях для отримання Україною серйозного флоту, дуже серйозного флоту бойових літаків шведського виробництва «Гріпен». І так, це дуже класні літаки, сильні авіаційні платформи, які дозволяють виконувати великий спектр завдань. Кожен бачить, від яких загроз це допомагає. Російські удари проти нашої держави – вони не зупиняються. Сьогодні вночі росіяни завдали чергового масованого удару проти нашої енергетики, проти наших міст. На жаль, є загиблі, і серед них двоє дітей, найменшій дитині ще й року не було. Мої співчуття рідним та близьким. Тільки за одну цю ніч на сьогодні були поранені від ударів російських ракет і дронів десятки людей. У багатьох регіонах зараз, на жаль, є обмеження постачання електрики. У місті Харкові російські дрони вдарили по дитячому садочку. По всій лінії зіткнення з російськими військами – у наших прифронтових громадах, у прикордонних – щодня сотні російських керованих авіабомб, і росіяни можуть бити ними виключно тому, що мають перевагу в бойовій авіації проти нас. Тому наша стратегія захисту – це багатокомпонентний захист, який заснований на багатьох речах: від систем ППО, таких як «петріоти», «насамси» та інші до бойової авіації. Швеція дуже нам у цьому допомагає, і ми сьогодні, як сказав Прем’єр-міністр, ми розпочали роботу для отримання Україною «гріпенів». Ми розраховуємо, що майбутній контракт дозволить отримати нам не менше 100 таких літаків. Ми чітко розуміємо фінансову основу для можливості виконання цього контракту, і ми говорили про це з Прем’єр-міністром, із керівництвом компанії Saab. Я вдячний Швеції за готовність співпрацювати щодо цього. Ми дякуємо компанії Saab, яка й виробляє «гріпени» і на базі якої ми сьогодні говорили. Для нас це честь. Маємо вже в наступному році робити все, щоб отримати перші результати – найближчим часом фіналізувати процедури. Процедури завжди забирають час, але тим не менше треба робити все, щоб наповнити нашу рамкову домовленість повним змістом. Україна вже довела, що може виконувати такі завдання достатньо оперативно: готувати пілотів, готувати технічні команди, готувати інфраструктуру. І тепер наші команди повинні зробити все, щоб наступний рік став часом початку більш предметної реалізації нашої домовленості, початком використання «гріпенів».

Звісно, ми сьогодні обговорили й інші ключові питання. Енергетику – я поінформував про наші основні потреби після російських ударів. Ми говорили про можливості відновлення, також – пошуку додаткових джерел фінансування, зокрема, щоб у нас був достатній обсяг газу цю на зиму. Росіяни прицільно знищують наш видобуток, і тому імпорт має зараз значення для нас.

Також ми скоординували позиції напередодні зустрічей у Брюсселі та зустрічі в Лондоні – Європейської ради та коаліції охочих. Я поінформував Ульфа про нашу комунікацію з Америкою та іншими партнерами. Факт у тому, що Росія реагує тільки на силу – силу тиску, і саме тому ми внесли тематику далекобійних можливостей, а саме «томагавків», у порядок денний із партнерами. Коли Росія почула про «томагавки» достатньо переконливо, Путін одразу поспішив повернутися до дипломатії. Зараз бажання Росії до дипломатії дещо зменшилось, і саме наша далекобійність може всадити Росію за стіл так, щоб реально закінчити цю війну.

Ми обговорили ситуацію з ППО. Я дякую кожному партнеру, який уже приєднався до програми PURL, що дозволяє нам купувати американську зброю, у тому числі – і це пріоритет – ракети для «петріотів». Швеція – уже в програмі, дякую за це.

Важливий для нас і загалом для безпеки Європи санкційний напрям – ми розраховуємо на ухвалення 19-го пакета санкцій ЄС, і це дійсно потрібно перестати відкладати. Також серед тих речей, які дійсно вплинуть на ситуацію, буде й повніше використання російських активів на захист від російської агресії. Ми готуємо відповідні рішення. Це дуже непросто, ми дуже розраховуємо на єдність, солідарність Європи й на підтримку.

Україна ніколи не хотіла цієї війни – усі це знають, – яку проти нас розпочала Росія, і тільки вона. Щодня росіяни забирають життя наших людей, щодня руйнують наші міста. І вони прийшли на нашу землю. І це абсолютно справедливо, що ми шукаємо і знаходимо необхідні засоби захисту – необхідну зброю, необхідну для нас підтримку, необхідні інструменти тиску на агресора. Дякую всім, хто нам допомагає! Дякую тобі, Ульфе, особисто! І дуже дякую вашій прекрасній державі, яка так допомогла Україні. І я впевнений, назавжди ввійде в історію незалежної України. Дякую!

Слава Україні!