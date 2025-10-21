Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон підписали перший документ, який відкриває шлях до отримання Україною літаків «Гріпен»

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали лист про наміри між Україною та Королівством Швеція щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей.

«Сьогодні є такий перший документ між нашими країнами, який відкриває шлях для отримання Україною серйозного флоту бойових літаків шведського виробництва «Гріпен». І це дуже класні літаки, сильні авіаційні платформи, які дають змогу виконувати великий спектр завдань. Кожен бачить, від яких загроз це допомагає», – зазначив Глава держави.

Україна розраховує, що майбутній контракт дасть змогу отримати щонайменше 100 таких літаків.

«Це дасть змогу побудувати дуже серйозні Повітряні сили в Україні, які стануть частиною великої родини винищувачів. Ця угода – чітка взаємна заява про наміри й початок тривалого шляху на наступні 10–15 років. Є довгострокові амбіції», – наголосив Прем’єр-міністр Швеції.

Ульф Крістерссон зауважив, що Швеція разом з Україною та іншими партнерами активно шукатиме різні можливості для довгострокового фінансування оборонних спроможностей України.

Лідери домовилися працювати над отриманням перших реальних результатів наступного року та наповнити цю рамкову домовленість змістом. Україна готова виконувати все достатньо оперативно, готувати пілотів, технічні команди та інфраструктуру.

У Лінчепінгу Президент України та Прем’єр-міністр Швеції також зустрілися з Маркусом Валленбергом, власником шведської аерокосмічної та оборонної компанії Saab AB, яка виробляє «гріпени», і її генеральним директором Мікаелем Йоханссоном.

Глава держави подякував Saab за підтримку обороноздатності України. Українські воїни вже використовують протитанкові засоби, системи ППО та радари її виробництва.

Наша країна розраховує на стратегічне партнерство з компанією в розбудові сучасних Повітряних сил. За словами Володимира Зеленського, Україні дуже потрібні «гріпени», адже вони прості в обслуговуванні, можуть виконувати широкий спектр завдань і використовувати короткі злітно-посадкові смуги.

Глава держави акцентував, що Україна зацікавлена в розвитку спільного оборонного виробництва та локалізації в нашій країні.

На частині території аеропорту Лінчепінга, що належить Saab, Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон мали змогу оглянути виробничі потужності цієї компанії. Їм продемонстрували літаки «Гріпен», розповіли про зразки озброєнь, що їх використовують Збройні сили Швеції, зокрема антидронові та розвідувальні системи, а також показали симулятори для навчання військових пілотів. Представники компанії детально доповіли про особливості «гріпенів» – технічні характеристики, можливості та ефективність застосування.