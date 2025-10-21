У Норвегії Олена Зеленська відвідала медичний заклад, де лікують поранених українських воїнів

У Норвегії перша леді України Олена Зеленська відвідала лікарню Уллевол. Цей медичний заклад входить до структури Університетської лікарні Осло – найбільшої у Норвегії. Тут щороку проводять 1,2 млн медичних процедур.

Дружина Президента зустрілася з українським воїном, який проходить лікування в закладі в межах програми медичної евакуації (Medevac). За цією програмою лікуватися до Норвегії приїхали понад 450 українців.

Під час зустрічі з міністром охорони здоров’я та догляду Норвегії Яном Крістіаном Вестре перша леді подякувала за медичну допомогу українцям.

Олена Зеленська зазначила, що Україна отримала від Норвегії п’ять унікальних медичних евакуаційних автобусів для перевезення важкохворих пацієнтів. Щороку такими автобусами транспортують у середньому 1500 людей.

«Усі пацієнти, яких лікують у норвезьких клініках, висловлюють щиру подяку за якісне лікування, включно з хірургічними втручаннями, ортопедичною допомогою, нейрореабілітацією та іншими спеціалізованими послугами. Ми надзвичайно цінуємо та пам’ятатимемо цю допомогу», – сказала перша леді.

Дружина Президента наголосила, що, окрім великих рамкових міжурядових угод, Міністерство охорони здоров’я України активно розвиває проєкт міжнародного медичного партнерства, започаткований під час третього Саміту перших леді та джентльменів. У межах проєкту триває співпраця між норвезькою реабілітаційною лікарнею Sunnaas, Рівненським обласним госпіталем ветеранів війни та Чернігівською міською лікарнею № 4.

Олена Зеленська висловила сподівання, що партнерство між українськими та норвезькими клініками розширюватиметься.

Також перша леді разом із командою Фундації Олени Зеленської відвідала один із молодіжних просторів психологічної підтримки Headspace в Осло.

Особливу увагу приділили практикам психосоціальної підтримки молоді та обміну досвідом із партнерами, які вже багато років розвивають систему сервісів ментального здоров’я для підлітків і молоді.

Досвід Headspace допоможе розбудовувати молодіжні простори психосоціальної підтримки «12–21», які створює в п’яти пілотних регіонах України Фундація Олени Зеленської.

«На складний період дорослішання українських підлітків накладаються умови війни. Тому ми не копіюємо готові іноземні рішення, а створюємо власну модель, адаптовану до українського досвіду, нашої культури й реалій, у яких живе молодь. Кожна молода людина повинна мати простір, де буде відчувати довіру й безпеку», – зазначила Олена Зеленська.