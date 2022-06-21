Рухаємося до рішення Європейської ради щодо кандидатства України, Росія дуже нервово сприймає нашу активність – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров'я, шановні українці!

Крок за кроком ідемо надважливим тижнем і щоденно робимо все, щоб ні в кого не було сумнівів, що Україна заслуговує на кандидатство. Щоденно доводимо, що ми вже є частиною об'єднаного європейського, я б навіть сказав, ціннісного простору.

Зараз депутати Верховної Ради вже розійшлися, а я тут. І знаєте, я хотів би їм сьогодні подякувати. Ми часто їх критикуємо, але сьогодні вони зробили дуже гарну роботу.

Я вдячний усім народним депутатам, які підтримали нашу євроінтеграцію. Хочу відзначити голосування за Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Цю Конвенцію частіше називають Стамбульською – за місцем підписання. Її в Україні довго «збивали», десятки років. Але головний її зміст простий – це зобов'язання захищати від насильства й різних форм дискримінації.

Хочу також подякувати депутатам, які підтримали закон «Про управління відходами». Це важливий екологічний документ. Ми боролися за нього три роки. Закон декілька разів зривався через олігархічні впливи. І ось тепер проголосований. Нарешті. Дякую.

Ухвалена сьогодні Антикорупційна стратегія. Це також дуже важливо. Сподіваюся, що Рада й надалі працюватиме з таким же вагомим результатом.

Сьогодні зробив чотири звернення. Перше – до учасників саміту Триморʼя. Це потужне регіональне об'єднання у Європі. 12 держав між Балтикою, Адріатикою та Чорним морем. Перед зверненням говорив з Президентом Дудою. Скоординували з Анджеєм наші позиції.

А на саміті вирішено, що Україна набуває такого статусу, який дасть змогу стати повноправним учасником Триморʼя. Для нас – це значні економічні можливості, модернізація транспорту, зв'язку, мереж. Це ще одна лінія тісної співпраці між Україною й державами ЄС.

До речі, маємо й гарну новину з нашого кордону з Польщею. У межах проекту «Відкритий кордон» на 50% збільшено пропускну спроможність пункту «Краківець – Корчова». Це дасть змогу значно наростити експортно-імпортний потік через кордон. Модернізація очікує й на інші пункти на кордонах з країнами Євросоюзу. І це відчутно, і не лише для нас. Дає змогу робити глобальні речі. Боротися з продовольчою кризою, яку Росія спровокувала блокадою портів.

Говорив про неї у зверненні до лідерів Африканського Союзу. Підкреслив, що ця криза – штучна, її не було б, якби не російська війна проти нас. І також підкреслив, що ми можемо забезпечити таке постачання аграрної продукції, яке точно гарантує безпеку Африці, безпеку Азії.

Загалом розширюємо можливості нашої держави. Як і всім сильним європейським країнам, нам потрібна власна політика щодо Африки, Латинської Америки, щодо країн Південно-Східної Азії та інших частин світу, які раніше залишалися поза належною увагою української зовнішньої політики. Працюємо над суб'єктністю України.

Звернувся й до учасників Форуму глобальної політики в Італії. Дуже впливове зібрання. Говорив про те, як повернути всіх українських переселенців додому.

Сьогодні зустрівся з Беном Стіллером – відомим актором і посланцем доброї волі ООН, який опікується допомогою якраз переселенцям і біженцям. Вдячний Бену за постійну увагу до потреб українців.

Зустрівся з президентом Конфедерації промисловців і підприємців Італії Карло Бономі. Говорили про зв'язки між українським та італійським бізнесом. Вдячний за відкриття представництва Конфедерації в Києві.

І найкоротше, але дуже вагоме звернення зробив до учасників Міжнародного фестивалю креативності в Каннах – найбільшої такої події у світі. «Каннські леви» – це особлива аудиторія. Це люди, які вміють керувати увагою і які дуже потрібні Україні саме зараз. Що довше триває війна, то складніше конкурувати за увагу сотень мільйонів людей у різних країнах. Але я зроблю все можливе, щоб увага до України не згасала. Закликав найбільш креативних людей світу бути в цьому нашими союзниками. І знаю, що відгук у Каннах був дуже позитивний.

Наступні дні тижня будуть теж насиченими. Рухаємося до головного рішення Європейської ради, яке буде ухвалене в п’ятницю.

Як я й передбачав, Росія дуже нервово сприймає нашу активність. Знову обстріли Харкова, Одеси, знову – спроби жорстоких наступальних дій на Донбасі. Це – зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою. Захищаємо Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Увесь цей регіон – найскладніший, там найважчі бої. Але там наші міцні хлопці й дівчата. Окупанти отримують відповіді на свої дії проти нас. Вдячний армії й розвідці, які це забезпечують.

Увечері підписав черговий указ про нагородження наших захисників і захисниць. 220 учасників бойових дій відзначені державними нагородами. 27 із них – посмертно.

Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну!

Вічна слава всім, хто захищає нашу державу!

Слава вам!

Слава Україні!