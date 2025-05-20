Саме Америки бояться в Росії, і саме американський вплив здатен зберегти багато життів – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні ми продовжуємо дуже активно працювати з нашими партнерами. Вже я говорив із Президентом Фінляндії Александром Стуббом, із главою італійського уряду Джорджею Мелоні, із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, з Президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а також я говорив із Прем’єр-міністром Норвегії Стере. Сьогодні мають іще відбутися мої розмови – день ми не закінчуємо. Нам потрібні спільні позиції та ще більше скоординованої роботи. Дипломатія сильніша, коли всі ми разом. Ми обговорюємо з нашими партнерами деталі та ідеї з учорашньої розмови з Президентом Сполучених Штатів Америки Трампом. Важливо, щоб Америка була й надалі учасницею процесу наближення миру. Саме Америки бояться в Росії, і саме американський вплив здатен зберегти багато життів, якщо буде впливати на Путіна заради завершення війни. Ми говоримо з партнерами про наступні зустрічі з росіянами – прямі перемовини, до яких Україна абсолютно готова, і в будь-якому форматі, який дасть результат. Я вдячний усім, хто нам допомагає.

Сьогодні є важливі рішення щодо санкцій. Новий європейський санкційний пакет – уже 17-й. Це крок у правильному напрямі, і має бути взагалі стільки санкційних кроків, скільки потрібно, щоб Росія зацікавилась миром і відчула повну ціну за агресію та бажання затягнути війну. Саме Москва затягує війну. І тому російська нафта, танкерний флот, уся їхня енергетична інфраструктура, що фінансує війну, всі їхні банки, всі фінансові схеми, військова промисловість Росії – усе це має бути цілями для санкцій. Обговорили з Урсулою фон дер Ляєн наступні санкційні кроки – кроки Європи. Це 18-й пакет санкцій. Він уже готується. Також є рішення Британії щодо санкцій – я дякую за це. Ми продовжуємо працювати на різних рівнях і з Америкою щодо санкцій. Переконуємо, що саме це потрібно, щоб Путін не брехав щодо закінчення війни. Час покаже нашу правоту.

Був сьогодні в Україні з візитом Кронпринц Норвегії – дуже символічно, і ми цінуємо цей крок. Це крок підтримки нашого народу, боротьби українців за свою державу та свою незалежність. Багато робимо разом – Україна та Норвегія. Цього року Норвегія надасть нашій державі майже 8 мільярдів доларів підтримки. Сьогодні ж у розмові з норвезьким Прем’єр-міністром ми обговорили саме енергетику – гарантуємо Україні енергетичну стійкість. А також буде більше інвестицій у наше, українське виробництво дронів.

Хочу подякувати всім партнерам, хто допомагає саме так – інвестуючи у виробництво зброї зараз в Україні, щоб наші технології, щоб наші виробництва згодом працювали на спільну безпеку. Обов’язково гарантуємо надійний мир. І жодного дня не припиняємо збільшувати українську силу.

Слава Україні!