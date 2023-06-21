Саме на нашій державі сфокусовані глобальні надії, і наші люди їх виправдають: Україна переможе – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Перше. Фронт. Жорсткі бої. Південь – знищуємо ворога. Донеччина – знищуємо ворога. Купʼянський напрямок – хоч би що там планували російські терористи, знищимо ворога.

На Півдні є наш рух уперед. Дякую, воїни! На Сході – тримаємо оборону. І особливо вдячний, хлопці, за кожен збитий російський вертоліт. Кожне таке збиття – важливе.

Друге. Лондон. Сьогодні почала роботу наша з британцями спеціальна Конференція щодо відновлення України.

Я дякую, Британіє, за новий пакет фінансової підтримки. Дякую, Америко, за пакет допомоги нашій інфраструктурі та енергетиці. Дякую, Євросоюзе, за представлений пані Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн фінансовий інструмент для нашої відбудови обсягом 50 мільярдів євро.

Сенс цієї Конференції в Лондоні не просто в тому, щоб згенерувати зусилля держав – наших партнерів, а в тому, щоб нашу трансформацію підтримав і міжнародний бізнес. Зараз у Британії працює українська делегація – уряд, Офіс, Верховна Рада, громадський сектор. Кожен аспект українського відновлення й подальшого розвитку нашої держави буде представлений саме тим діячам світового бізнесу, чия увага безпосередньо потрібна нам: нашим індустріям, містам, громадам, країні загалом. Завдання України в тому, щоб моральне лідерство нашого народу трансформувати в економічне лідерство нашої країни. Всі передумови для цього є, передусім у наших людей, у нашого прекрасного міцного народу.

Третє. Нарешті затверджується новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Частина з його норм підготовлена за пропозиціями Міжнародної санкційної групи, що працює під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака. Цей пакет додатково обмежить прибутки Росії, що вона їх досі отримувала у Європі, а також перекриє частину шляхів обходу раніше запроваджених санкцій. Це зараз одне з пріоритетних завдань.

Усі наші партнери повністю поінформовані про те, наскільки критично перекрити всі шляхи обходу санкцій. Держава-терорист досі має доступ до різних продуктів і компонентів, технологічних і фінансових схем, які створені тими у світі, хто все ж цінує свободу та міжнародне право.

Росія має бути в повній ізоляції, поки головні експортні продукти Росії – це зло та смерть.

І ще одне.

Прийняв вірчі грамоти від послів іноземних держав, які прибули в Україну. Норвегія, Швейцарія, Азербайджан, Пакистан, Ісландія. Нові посли. Загалом у нашій державі працюють вже понад 60 посольств і представництв держав і понад 20 представництв міжнародних організацій.

Працювати в Україні, працювати з Україною – це вірити в Україну і в українців. Світ із нами попри все, що намагається робити держава-зло проти нас. 483-й день повномасштабної війни. Саме на нашій державі сфокусовані глобальні надії. І наші люди виправдають ці надії. Свобода переможе. Україна переможе.

Я дякую всім, хто воює й працює заради України!

Слава всім, хто зміцнює свободу!

Слава Україні!