Саме на українській землі буде новий центр економічного зростання у Європі – виступ Президента на зустрічі з керівниками великого бізнесу в межах відкриття Нью-Йоркської фондової біржі

Шановні пані та панове!

Дякую за вашу цікавість до України!

Сьогодні – 195-й день повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави. І сьогодні ми у 195 разів упевненіші в нашій незалежності, ніж будь-коли за час до цієї війни.

І це може звучати парадоксально, але це факт. Україна жодної хвилини не сумнівається в собі, у своєму майбутньому, у своїй перемозі.

І попри те, що ворог досі на нашій землі, попри те, що нам треба пройти ще доволі великий шлях, щоб звільнити всю нашу територію... Але в тому, що це буде, немає жодних сумнівів.

Ми вже знаємо результат цієї війни і йдемо своїм шляхом до цього результату.

І я думаю, що цю нашу впевненість відчуваєте й ви зараз, вірю в це, принаймні в іншому разі ви не витрачали б свій час на Україну.

Сьогодні я хочу поговорити з вами саме про це відчуття. Про те, чому будь-яка історія успіху у Європі тепер просто неможлива без України – історія і політичного, і бізнесового успіху, – а вона реальна тільки з Україною і в Україні.

Я наведу декілька фактів.

Перше. Те, що ми зберігаємо й збережемо нашу незалежність, є фундаментальним чинником безпеки для всього регіону, для всього сходу й центру Європи. Саме від нашої стійкості – а вона є – залежить стійкість Європи.

Просто згадайте: коли ще Євросоюз був настільки об’єднаним і здатним діяти разом, як тепер, коли нам разом з нашими партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами Америки, з Президентом Байденом, вдалося об’єднати Європу й увесь вільний світ навколо боротьби за свободу, за наші з вами цінності, цінності свободи. Ми зробили безпрецедентну річ. І це не просто тимчасова річ, це фундаментальний чинник.

Боротьба за нашу незалежність – це боротьба за право на стабільність, право на безпеку для всіх нас, для всієї Європи.

Другий факт. Ми ідеально інтегровані з нашим регіоном і будемо повністю інтегровані з Європейським Союзом. Україна вже здобула статус кандидата в члени ЄС – це сталося саме в час цієї війни. І ми обов’язково здобудемо повноправне членство.

Ми інтегровані з іншими європейськими націями не тільки географічно, економічно чи політично, а й ціннісно. Це дуже важливо. Українці цінують свободу, освіту і працю. І цінують так само, як і будь-яке розвинуте суспільство.

Хоча нашу країну й відносять до групи країн, що розвиваються, ми вже маємо всі підстави, щоб стати розвинутою країною. Просто потрібен час.

Якщо говорити суто про економіку, ми вже маємо дуже вигідні логістичні й торговельні звʼязки з ринком ЄС – і це безмитні умови. Також маємо спеціальні умови доступу на ринки Великої Британії, Канади, Японії. Маємо традиційні й дуже потужні зв’язки з ринком Сполучених Штатів.

Без нашого аграрного експорту неможливо уявити стабільність на ринках і загалом в багатьох країнах, передусім Азії та Африки, і це було доведено російською блокадою наших портів. Коли наш аграрний сектор зупинився, десятки країн опинилися на межі голоду. Зараз ми відновлюємо експортні звʼязки, причому й завдяки новим маршрутам, і завдяки частковому відновленню традиційного морського експорту – мільйони тонн українського продовольства знову експортуються морем.

Третій факт. Ми маємо майже повний спектр природних ресурсів і копалин. Від газу до урану, від літію до титану, від вугілля до кварцитів і багато чого іншого. Але маємо не одні лише ресурси, а ще й вагому культуру й традиції видобутку, обробки й виробництва. Маємо кваліфікованих людей. Маємо розвинутий транспортний сектор і зручну логістику – з доступом до ринку Європейського Союзу.

До речі, одна з причин того, чому Росія пішла проти України загарбницькою війною, – це їхній страх, що ми станемо не просто промисловим конкурентом для Росії, а її реальним замінником для багатьох ринків багатьох держав.

Четвертий факт. Україна може бути і, я впевнений, обов’язково стане «зеленим» енергетичним хабом для Європи.

Ми здатні замінити брудні російські енергоресурси. Україна має величезний природний потенціал для встановлення потужностей у «зеленій» енергетиці та у виробництві «зеленого» водню. Це потенціал як мінімум у десятки, а реально дивлячись на речі – у сотні гігават «зелених» електричних потужностей.

Погляньте на ситуацію на європейському ринку енергії – цьому ринку життєво необхідний такий гравець, як Україна. Звичайно, ми вже почали експортувати електрику в ЄС. Це дуже важливий чинник – що це відбулося в часи війни. Ми експортуємо, але масштаб співпраці може бути в сотні разів більшим. Уявіть, який це прибуток для кожного учасника енергобізнесу.

Пʼятий факт. Ми вже почали реалізацію проекту відбудови України після бойових дій. На цьому етапі це Fast Recovery Plan, який дає змогу вже зараз відновлювати все те, що необхідне на звільненій території негайно: це соціальна, освітня інфраструктура, теплове забезпечення, транспорт.

Але загальний проект української відбудови – це буде найбільший економічний проект у Європі нашого часу. Найбільший для декількох поколінь. Його обсяг уже зараз оцінюється в сотні мільярдів доларів. А з необхідною модернізацією української інфраструктури з урахуванням безпекових потреб – це понад трильйон доларів. І в доволі короткій перспективі – менш як десять років. Будь-яка компанія ніде у світі зараз не знайде таких можливостей, як в Україні. Ваші компанії ніде не знайдуть таких можливостей, як в Україні.

У Нью-Йорку присутня наша урядова делегація на чолі з першим віце-премʼєром – міністром економіки Юлією Свириденко. Пані Свириденко та інші члени делегації не тільки зможуть відповісти на ваші запитання щодо можливостей в Україні, а й зможуть представити галузі та проекти для інвестицій.

Інфраструктурні фонди знайдуть велику кількість проектів в аеропортах та у будівництві нових доріг, мостів. Фонди нерухомості отримають ринок із сотнями мільйонів квадратних метрів нового житла, офісів, логістики, промислової нерухомості. Банки, фінансові установи можуть вийти в Україні на величезний ринок кредитування всіх цих проектів. Страхові компанії зможуть запропонувати нові страхові продукти – з урахуванням специфіки нашого регіону й наших ризиків. Оператори готелів зможуть розкрити наш великий туристичний і діловий потенціал – усьому світу цікаво побачити Україну, відчути її й бути тут.

І я закликаю вас планувати інвестиції вже зараз. Не чекаючи, коли ми дійдемо до нашої перемоги.

Зверніть увагу: на сьогодні близько 80% нашої території вільні від ворога. Наші воїни, наш народ постійно збільшують цю кількість, щодня рухаючись до перемоги. Але перемога – це не тільки військовий шлях, це й економічний шлях. Наш бізнес робить свій внесок. Наш бізнес функціонує. І більша частина України вже зараз готова до реалізації нових бізнес-проектів.

Всі ви добре знаєте, що підготовка до реалізації будь-якого бізнес-проекту – це час. Час на формування команди, аналіз ринку, купівлю майданчика, проектування, дозвільні процедури тощо. Період підготовки – це завжди мінімум бюджету, але дуже багато часу. Часу, який витрачається, поки інші вже могли б почати працювати. Тому починайте вже зараз, щоб бути першими.

У нас – сотні тисяч кваліфікованих молодих інженерів та ІТ-фахівців, і ця українська галузь – всесвітньо відома. Ми маємо надзвичайно вигідний податковий режим для ІТ. З урахуванням усіх економічних і логістичних чинників ми є унікально вигідною локацією для розміщення офісів технологічних компаній.

Розміщуючи виробництво в нас – від металу до фармацевтики, від машинобудування до агропродукції, – ви отримуєте переваги, яких не знайдете в жодній іншій країні поряд із ринком Європейського Союзу.

Можливо, деякі компанії з тих, чиї представники присутні зараз тут, або пов’язані з вами компанії досі працюють на російському ринку – і не просто продають, а виробляють там. Перспектива для всіх бізнесів така, що в будь-якому разі доведеться піти з Росії. А отже, вигідно прийти в Україну. Саме на українській землі буде новий центр економічного зростання у Європі.

Ви можете запитати в мене: як іти в Україну зараз, коли війна триває? Я відповім вам: будь-яка компанія, яка матиме змогу поставити на свій продукт позначку Made in Ukraine, автоматично стане частиною історії української сміливості та перемоги, глобально відомої історії, а водночас – частиною нашого життя, яке ми захищаємо всіма силами та з допомогою найсильніших світових держав і лідерів.

Слава Україні!